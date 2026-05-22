Sin Foden ni Palmer: Thomas Tuchel genera polémica tras anunciar convocados de Inglaterra para el Mundial 2026

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026 ultiman detalles para lo que será su participación en esta cita mundialista que arranca el próximo 11 de junio. Por ejemplo, Inglaterra presentó oficialmente su lista de convocados para la Copa del Mundo generando gran polémica en el Reino Unido y en el planeta entero.

Sin Foden ni Palmer en la lista final

Thomas Tuchel, entrenador alemán de los ingleses, ha generado gran revuelo con su nómina final tras dejar afuera a jugadores como Cole Palmer del Chelsea, Phil Foden del Manchester City, Harry Maguire del Manchester United, Trent Alexander-Arnold del Real Madrid, entre otras figuras.

Además, las críticas no solo se han enfocado en los futbolistas que no fueron considerados, sino también en lo que integran la lista de la Copa del Mundo. Por ejemplo, John Stones fue llamado a pesar de haber jugado menos de 10 minutos en la actual temporada.

Otro caso que ha generado revuelo es la presencia de Ivan Toney quien juega desde hace dos temporadas en el Al-Ahli de Arabia Saudita. Noni Madueke es otro nombre que ha generado controversia al solo haber anotado 2 goles, brindado una asistencia y ser habitual suplente en el Arsenal campeón de la Premier League.

De todas formas, el video publicado para anunciar la nómina de jugadores convocados por Inglaterra fue alabado en todo el globo. Y es que este clip destaca por su originalidad estética y el acompañamiento musical de uno de los temas más representativos de The Beatles: 'Come Togheter'.

Thomas Túchel defiende su lista final

Tras el llamado final, Thomas Tuchel brindó una conferencia de prensa donde respondió por las ausencias en su lista. El alemán defendió su convocatoria asegurando que los equipos que ganan títulos lo hacen resaltando la fortaleza colectiva.

"Los equipos ganan campeonatos, así de simple. Lo que vamos a intentar conseguir este verano solo se puede alcanzar desde la unidad. Desde el primer día, siempre hemos querido construir el mejor bloque posible, que no es necesariamente elegir los 26 jugadores más talentosos", indicó.

Los principales ausentes de la lista de Inglaterra para el Mundial 2026.

En esa misma línea, el estratega aseguró que llega a esta Copa del Mundo con una mentalidad ganadora y con toda la ilusión de hacer un buen papel. Es importante recordar que el cuadro de los tres leones integra el grupo L junto a Ghana, Panamá y Croacia.

"Llego con hambre, con ilusión, como competidor y como retador. Y creo que ese es nuestro papel como equipo. Así es como quiero que juegue el equipo. Así es como quiero que se desarrolle. Y por eso elegimos a este equipo. Y por eso estoy tan seguro de que elegimos al equipo correcto", añadió.

De esta manera, Thomas Tuchel presentó la lista definitiva de Inglaterra para el Mundial 2026 generando gran polémica por las ausencias.