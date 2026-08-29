¡Arriba Perú! Ignacio Buse se corona campeón del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer a Arthur Fery

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ignacio Buse consiguió un nuevo logro en su palmarés tras coronarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer Arthur Fery 2-0 en una final emocionante en la que el tenista peruano volvió a demostrar el gran momento profesional que atraviesa.

Una jornada de ensueño para Ignacio Buse

La primera raqueta nacional disputó este sábado 29 de agosto una contienda de ensueño y venció a su rival británico, quien es puesto 37° del ranking ATP, y conquistó de esta forma el certamen que se desarrolló en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Desde la primer manga 'Nacho' puso condiciones teniendo como arma principal su buen saque cediendo tan solo una vez. Desde que el marcador estuvo 4-3 se quedó con el servicio su rival en tres oportunidades consecutivas lo que fue crucial para que su victoria se logre en dos parciales. Logrando así un contunden 6-3.

Ya en el segundo set, el deportista nacional volvió a iniciar con el pie derecho replicando lo mismo que en la primera parte. Rápidamente fue arrasador con Fery a quien ya estaba derrotando 3-0, sin embargo, el británico ganó dos games seguidos.

Aún así, Buse sacó a relucir la razón por la cual se encuentra en el mejor momento de su carrera y extendió la diferencia en puntos y cerró una destacada hazaña con un certero 6-2 haciendo historia.

De esta forma la primera raqueta nacional consigue su segundo título en el ATP Tour, tras consagrarse en el Abierto de Hamburgo en mayo de este año. Además, un dato relevante es que con este logro, Ignacio Buse se sumó Jaime Yzaga como los dos únicos tenistas del Perú en haber ganado un torneo en pistas duras.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Ignacio Buse derrotó por 6-3 y 6-2 al británico Arthur Fery en la final del ATP 250 de Winston-Salem y gritó campeón en suelo estadounidense. La primera raqueta nacional consigue su segundo título en el ATP Tour, tras coronarse en el Abierto de... pic.twitter.com/owQox6ambC — Exitosa Noticias (@exitosape) August 29, 2026

¿Qué continúa ahora para Ignacio Buse?

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