Nicolás Otamendi anuncia su retiro de la selección argentina tras la final del Mundial 2026

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 no solo significó el cierre de un ciclo competitivo, sino también la despedida de uno de los referentes más emblemáticos de la defensa albiceleste: Nicolás Otamendi.

A los 38 años, el zaguero anunció oficialmente su retiro de la selección, dejando atrás una carrera marcada por la entrega, el liderazgo y la conquista de títulos que quedarán grabados en la memoria de los hinchas.

Un anuncio cargado de emoción

Otamendi eligió sus redes sociales para comunicar la decisión, describiéndola como "las palabras más difíciles" de su carrera futbolística. En su mensaje, manifestó orgullo por que su último partido fuera en una final del la Copa del Mundo, y que aunque no se volvió a llevar el máximo título, se retira de la Albiceleste con la seguridad de haber dado su máximo potencial.

"Me voy con la cabeza en alto, con la tranquilidad de haberlo dejado todo", escribió, en un gesto que refleja la esencia de su paso por la selección.

El defensor debutó en 2009 y desde entonces acumuló más de 135 partidos oficiales, con 8 goles y 3 asistencias. Participó en cuatro Mundiales: Sudáfrica 2010, Rusia 2018, Qatar 2022 —donde levantó la copa— y Estados Unidos/México/Canadá 2026, donde se despidió como subcampeón. Además, fue parte de las conquistas de la Copa América 2021 y la Copa América 2024, así como de la Finalissima 2022 frente a Italia.

Su liderazgo en la defensa fue clave en el ciclo de Lionel Scaloni, consolidándose como voz de mando y referente para las nuevas generaciones. Apodado "El General", Otamendi se convirtió en símbolo de carácter y compromiso dentro del vestuario.

Otamendi y Messi tras derrota ante España.

Legado y futuro

Más allá de los títulos, Otamendi deja un legado de sacrificio y amor por la camiseta. En su despedida, agradeció a los hinchas y recordó que cada vez que sonaba el himno sentían que no eran once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño. También dejó un mensaje a los jóvenes: "Nunca dejen de creer. Esta camiseta recompensa a quienes la defienden con humildad y pasión".

En el plano de clubes, tras su paso por Benfica, regresó a River Plate, donde continuará su carrera profesional, aportando experiencia y jerarquía en el fútbol local.

El retiro de Nicolás Otamendi marca el cierre de una etapa dorada para la selección argentina. Su último partido, una final del mundo, simboliza la magnitud de su trayectoria: se despide como campeón, referente y líder indiscutible. La Albiceleste pierde a un defensor histórico, pero gana un legado que servirá de inspiración para quienes tomen la posta en el futuro.