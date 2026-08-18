Kluiverth Aguilar ya tiene equipo: firmó con el Minnesota United hasta diciembre del 2026

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Kluiverth Aguilar fue oficializado como nuevo jugador del Minnesota United FC 2, equipo filial que compite en la MLS NEXT Pro. El lateral derecho peruano, de 23 años, firmó hasta el final de la temporada 2026 y afrontará una nueva etapa en el fútbol estadounidense tras su paso por el Lommel SK de Bélgica.

El defensor llega mientras continúa con la recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles, sufrida a mediados del año pasado. Por ello, todavía no tiene una fecha confirmada para su estreno. El club espera que pueda ponerse a punto físicamente y participar en la recta final de la campaña.

Anuncio oficial del Minnesota United FC 2 donde Kluiverth Aguilar firmó hasta diciembre

Una nueva etapa

Desde Minnesota United destacaron la experiencia del futbolista pese a su edad y consideraron que puede convertirse en un aporte importante para el plantel. Asimismo, si Aguilar logra recuperar su mejor nivel y sobresalir durante esta etapa, existe la posibilidad de que sea promovido al primer equipo del Minnesota United en 2027, que disputa la MLS.

Actualmente, Minnesota United FC 2 se encuentra en la parte alta de la Conferencia Oeste de la MLS NEXT Pro y pelea por acceder a los playoffs, por lo que el peruano podría convertirse en una alternativa para el cierre de la temporada una vez que complete su recuperación.

Comenzó siendo una promesa

Debutó en Alianza Lima en la temporada 2019 teniendo 16 años, de la mano del entrenador Pablo Bengoechea. En abril de 2020, Alianza Lima vendió a Kluiverth Aguilar al City Football Group por cerca de 2.8 millones de euros, manteniéndolo a préstamo hasta cumplir la mayoría de edad.

En junio de 2021, tras cumplir 18 años, el lateral peruano partió a Bélgica para unirse al Lommel SK, club donde realizó su adaptación y logró consolidarse como titular. Su mejor temporada en dicho club fue entre el 2024 y 2025, anotando un gol y brindando dos asistencias.

Kluiverth Aguilar en algún momento fue tentado de volver a Alianza Lima, pero permaneció en el extranjero.

Kluiverth Aguilar fue oficializado como nuevo jugador del Minnesota United FC 2, equipo filial que compite en la MLS NEXT Pro. El lateral derecho peruano, de 23 años, firmó hasta el final de la temporada 2026 y afrontará una nueva etapa en el fútbol estadounidense tras su paso por el Lommel SK de Bélgica.