Arturo Vidal respalda a Cristiano Ronaldo tras abandonar la selección de Portugal: "A Cristiano hay que cuidarlo"

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mediocampista chileno Arturo Vidal expresó su apoyo a Cristiano Ronaldo luego de que el delantero abandonara sorpresivamente la concentración de la selección de Portugal. El suceso ocurrió durante la disputa de la Nations League, generando revuelo en el ámbito deportivo tras conocerse las diferencias con su director técnico.

La controversia se originó a raíz de las recientes decisiones del entrenador Jorge Jesus, quien dejó al atacante en el banquillo. Ante esta tensa situación, diversas personalidades sudamericanas y figuras del periodismo europeo comenzaron a revelar detalles concretos sobre la crisis deportiva.

Arturo Vidal sobre lo de CR7 pic.twitter.com/DQFVhsordp — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) October 2, 2026

Críticas del jugador chileno al técnico

Durante una transmisión, el actual volante de Colo-Colo cuestionó el manejo del técnico hacia el capitán de Portugal. El jugador argumentó que no se respetó la jerarquía de quien considera uno de los mejores de la historia de las selecciones internacionales.

"Es una vergüenza que un jugador como Cristiano, que está entre los cuatro mejores de la historia, salga así de la Selección. Es muy feo. Y más cuando él dio una entrevista, dijo lo que estaba pasando, dijo cuáles eran las opciones y que después el entrenador salga a decir eso... creo que lo deja muy mal parado al entrenador. Se equivoca mucho en cómo lo hace", explicó Vidal.

El exjugador del FC. Barcelona y del Bayer Múnich respaldó la decisión del delantero tras retirarse del recinto tras el impasse táctico que ocacionó esta crisis deportiva en la selección lusa.

"Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera. Porque lo que él le ha hecho al fútbol y a la selección de Portugal es llevarla a otro nivel. Todo el apoyo a él. Es extraordinario en lo que hace. Hay entrenadores que no respetan cosas", sentenció Arturo Vidal en una transmisión por internet

🗣️ Edu Aguirre: "JORGE JESÚS le pidió PERDÓN a CRISTIANO RONALDO y le dijo que lo haría también en rueda de prensa.



LE MINTIÓ y no lo hizo y sacó pecho ante los medios."



ESTO ES GRAVÍSIMO. pic.twitter.com/amXK7V2Hm5 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 30, 2026

Revelación sobre una promesa incumplida

Por otro lado, el periodista español Edu Aguirre, amigo cercano del siete, precisó que la ruptura se originó por una promesa incumplida. El estratega habría admitido su error en privado tras el partido ante Noruega, un hecho que generó gran cobertura deportiva europea.

En una reunión entre el entrenador y Cristiano, el entrenador pide 'perdón' a Cristiano por el ninguneo de tenerle calentando durante 30 minutos y ni sacarle. Y no solamente le pide perdón a Cristiano, sino que le dice que va a pedirle perdón públicamente (...) es la promesa de Jorge Jesus, y luego sale en rueda de prensa diciendo esta cantidad de mentiras que no se cree ni nadie. Por eso Cristiano explota. Porque se siente traicionado (..)" explicó Edu Aguirre.

Como explica, durante la conferencia de prensa, el técnico defendió su autoridad y catalogó al capitán como uno más.

"¿Y dejas peor a Cristiano?, ¿sacando pecho y diciendo que mandas tú y que Cristiano es uno más? A casa y a otra cosa, por eso digo, es traición", mencionó el periodista español sobre Cristiano Ronaldo."

La radical contradicción entre el diálogo íntimo y la declaración ante los medios fue percibida como una traición absoluta. Este quiebre de confianza fue el factor determinante que impulsó al histórico goleador portugués a abandonar la delegación de manera inmediata.