Una derrota más: Perú cayó 2-0 ante Canadá en Montreal en amistoso por fecha FIFA

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana perdió 2-0 ante Canadá en un amistoso disputado en Montreal, por una nueva jornada de la fecha FIFA. El resultado representa una nueva derrota para la Bicolor, que vuelve a dejar bajo cuestionamiento el rendimiento del equipo y del técnico Mano Menezes.

Canadá dominó desde inicio

El conjunto local tomó la iniciativa desde los primeros minutos, con mayor intensidad, presión y juego por las bandas. Perú tuvo dificultades para superar la mitad de la cancha y sufrió ante los ataques encabezados por Jonathan David y Liam Millar.

Nathan Saliba ganó el duelo aéreo ante Miguel Araujo y Oliver Sonne, para luego asistir de cabeza a Shaffelburg. El extremo definió cruzado con su pierna izquierda y venció la resistencia de Diego Romero a los 19 minutos

GOAL 🇨🇦



It's another hot start for the CanMNT, as Jacob Shaffelburg slots home after a nice Daniel Jebbison flick to make it 1-0



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Shaffelburg selló el doblete

El gol fortaleció la propuesta ofensiva de Canadá, que continuó atacando por los costados. Perú no logró corregir los problemas en defensa y dejó espacios que fueron aprovechados por el equipo dirigido por Jesse Marsch.

A los 35 minutos, Liam Millar avanzó por la banda derecha ante la escasa oposición de Marcos López. El volante lanzó un centro que superó a Romero y a Sonne, dejando a Shaffelburg libre por el segundo palo.

Shaffelburg marcó el 2-0 y concretó su doblete, resultado con el que Canadá se fue al descanso. La Bicolor mostró poca solidez en las marcas y no pudo contener la profundidad del cuadro norteamericano.

GOAL 🇨🇦



Make it 2 for Jacob Shaffelburg, who finishes home at the back post once again to put the CanMNT up 2-0 vs. Peru



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Menezes cambió el equipo

Para el inicio del segundo tiempo, Mano Menezes realizó cinco modificaciones. André Carrillo, Gianluca Lapadula, Renzo Garcés, Johnny Vidales y Piero Magallanes ingresaron para buscar una reacción en el cuadro nacional.

Perú mostró una mejor imagen en algunos pasajes del complemento y encontró espacios para contraatacar. Sin embargo, la falta de precisión en los últimos metros evitó que el equipo nacional lograra descontar.

La ocasión más clara llegó a los 56 minutos, cuando Lapadula quedó habilitado y avanzó hacia el arco rival. El delantero decidió rematar por encima del arco de Owen Goodman, pese a que Carrillo y Magallanes acompañaban la jugada.

Perú sigue sin respuestas

Jairo Concha tuvo otra oportunidad mediante un tiro libre a los 80 minutos, pero su remate se fue por encima del travesaño. La selección no consiguió transformar sus aproximaciones en ocasiones claras ante una defensa canadiense ordenada.

🇵🇪😪 CARAS LARGAS: El desconcierto de los jugadores de Perú tras la derrota por 2-0 ante Canadá.



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El resultado volvió a evidenciar las dificultades de Perú para construir juego, sostener una estructura defensiva y ser eficaz en ataque. La Bicolor cerró el amistoso sin anotar y con una nueva derrota que deja cuestionamientos sobre su funcionamiento.

Canadá se impuso con autoridad gracias a los goles de Shaffelburg a los 19 y 35 minutos. Perú, en cambio, deberá corregir sus errores antes de sus próximos compromisos internacionales.