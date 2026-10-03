Argentina arrasó 7-0 con Burkina Faso en amistoso internacional antes de la despedida de Messi

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Argentina se paseó en Buenos Aires y goleó por 7-0 a Burkina Faso en un amistoso internacional disputado en el estadio Más Monumental. La Albiceleste dominó el partido de principio a fin y llega con confianza al encuentro ante Benín, que marcará la despedida de Lionel Messi del combinado argentino.

Argentina resolvió en primer tiempo

El equipo dirigido por Lionel Scaloni abrió el marcador a los 4 minutos por intermedio de Lautaro Martínez. Poco después, Moumouni Diallo anotó en propia puerta y amplió rápidamente la ventaja para el conjunto local.

¡GOL DE ARGENTINA!



En 3', Guira le tapó el penal a Lautaro Martínez, pero el delantero tomó rápido el rebote y puso el 1-0 sobre Burkina Faso. pic.twitter.com/UoxfKjdQUl — DSPORTS (@DSports) October 4, 2026

Gianluca Prestianni convirtió el tercer tanto tras una asistencia de Lautaro, mientras que Nico Paz y Julián Álvarez marcaron a los 35 y 36 minutos, respectivamente. Argentina sentenció el amistoso con cinco goles antes del descanso.

¡CUARTO GOL DE LA ALBICELESTE!



Buena definición de Nico Paz para el 4-0 de Argentina sobre Burkina Faso. pic.twitter.com/Bfe740lGJ1 — DSPORTS (@DSports) October 4, 2026

Mastantuono y Simeone completaron goleada

En el complemento, Scaloni realizó varias modificaciones para probar alternativas y dar minutos a jugadores que habitualmente no son titulares. Pese a los cambios, Argentina mantuvo el control del balón y continuó generando peligro.

Franco Mastantuono anotó el sexto gol a los 57 minutos luego de recibir una asistencia de Lautaro Martínez. Sobre el final, Giuliano Simeone cerró la cuenta con el séptimo tanto tras un pase de Valentín Barco.

Gol de Franco Mastantuono para el 6 a 0 de Argentina sobre Burkina Faso pic.twitter.com/6vTMMD8THO — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) October 4, 2026

Balón rindió homenaje a Messi

El amistoso se disputó con un balón especial dedicado a Lionel Messi, quien se prepara para disputar su último partido con Argentina. La pelota conmemorativa será utilizada únicamente en el encuentro frente a Benín, programado para el martes 6 de octubre.

Messi cerrará una etapa histórica con la Albiceleste, con la que conquistó la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Argentina enfrentará a Benín en un duelo que tendrá una carga emocional especial. La goleada ante Burkina Faso fue el último ensayo antes de la anunciada despedida de Messi con la camiseta albiceleste.