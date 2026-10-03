Alianza Lima: Comisión Disciplinaria abre expediente contra el club por incidentes en el clásico ante Universitario

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El picante clásico entre los compadres, Alianza Lima y Universitario, definitivamente no acabó con el último pitazo del árbitro. Tras la victoria crema por 2-1, la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 le abrió un expediente al cuadro blanquiazul por dos incidentes consignados en el informe oficial.

Abren expediente contra Alianza Lima

Uno de los puntos que ahora deberá explicar Alianza Lima está relacionado con lo ocurrido después del clásico. Según el informe, integrantes del plantel y cuerpo técnico de Universitario se dirigían hacia los camerinos cuando desde la tribuna oriente se habrían lanzado distintos objetos hacia la delegación visitante.

El documento, difundido por el periodista Kevin Pacheco, detalla que entre los objetos mencionados aparecen monedas, botellas de plástico vacías y otras que todavía tenían contenido. Incluso se habría lanzado un cargador de celular portátil.

"Personas que se encontraban en la tribuna oriente lanzaron monedas, botellas de plástico vacías y otras a medio consumir, e inclusive un cargador de celular portátil, no logrando causar daño o lesión alguno", señala el informe.

Comisión Disciplinaria abrió expediente contra Alianza Lima por dos hechos ocurridos en el clásico ante Universitario:



1. Lanzamiento de objetos por parte de aficionados ubicados en la tribuna de Oriente contra la delegación de Universitario.



2. Ingreso al campo de juego de... pic.twitter.com/jVBtxt7t9T — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) October 2, 2026

Pero este no sería el único episodio considerado por la Comisión. El informe también hace eco de lo ocurrido el 12 de septiembre de 2026, en el momento exacto en que el bus crema hacía su ingreso a las instalaciones de Matute.

Según el informe, un grupo de hinchas habrían empezado a tirar de todo hacia la zona por donde caminaba el equipo rival, situación que requirió la intervención de la PNP.

El informe añade que estos hechos fueron registrados por personal de medios de la Liga 1 y que las imágenes serían remitidas como parte de la documentación del caso.

El segundo punto que aparece en el expediente ocurrió antes del inicio del clásico. Rafael López Aliaga, candidato a la Alcaldía de Lima Metropolitana, y Susana Saldaña, candidata a la Municipalidad Distrital de La Victoria, ingresaron al terreno de juego en una actividad que el informe describe como aparentemente política.

Según el documento, el Oficial de Seguridad de Alianza Lima manifestó inicialmente que dicha actividad contaba con autorización de la Liga 1. Sin embargo, cuando la Comisión revisó posteriormente la documentación relacionada con las activaciones de marketing y comerciales de 2026, no encontró registrada esa autorización.

Alianza Lima deberá presentar sus descargos

Con estos elementos sobre la mesa, la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 decidió abrir expediente contra Alianza Lima y le otorgó al club blanquiazul un plazo de tres días para presentar sus descargos y explicar su posición frente a los hechos consignados.

Eso sí, la apertura del expediente no significa que Alianza Lima ya haya recibido una sanción. La Comisión deberá revisar los descargos del club y todos los elementos incorporados al proceso antes de tomar una decisión.

Así, los incidentes registrados antes y después del clásico ante Universitario colocan nuevamente a Alianza Lima ante la Comisión Disciplinaria, que deberá evaluar el expediente abierto por los hechos ocurridos en Matute y determinar si corresponde alguna medida.