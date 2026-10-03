Alianza Lima al Mundial de Clubes de Vóley: CSV confirma gestiones con la FPV

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima alista su plantel para encarar tanto el objetivo del título nacional en la Liga Peruana de Vóley como su segunda participación consecutiva en el Mundial de Clubes. La confirmación del cupo para el conjunto blanquiazul responde a una serie de gestiones al más alto nivel institucional entre los entes reguladores del vóley en la región. Esta oportunidad deportiva consolida al equipo victoriano entre las principales escuadras del continente.

Coordinación institucional y reasignación de cupos internacionales

La gestión para que un club peruano acceda a la cita mundialista requirió de un trabajo conjunto entre la Confederación Sudamericana de Vóley y la Federación Internacional de Voleibol. Al establecerse Brasil como la sede oficial del torneo, las autoridades deportivas evaluaron las opciones reglamentarias para otorgar la plaza disponible a un representante de la región.

El contexto reglamentario permitió abrir un espacio adicional debido a la condición de anfitrión del equipo brasileño que ya contaba con una plaza ganada en cancha. A diferencia de ediciones anteriores donde los cupos de invitación se otorgaban a federaciones de otras latitudes, los dirigentes sudamericanos buscaron priorizar a una escuadra del área.

Tras este proceso directivo, la propuesta fue presentada y validada formalmente por las autoridades del vóley peruano. La decisión final garantizó que el cupo libre permaneciera en el circuito sudamericano para beneficio del desarrollo deportivo en la región.

Mérito deportivo y confirmación oficial del billete mundialista

La asignación de la plaza internacional se respaldó estrictamente en la tabla de posiciones del último Sudamericano de Clubes disputado en la capital peruana. El reglamento de la FIVB contempla la opción de recurrir al orden del podio cuando el equipo organizador libera una casilla por clasificación previa.

Bajo este criterio técnico, el equipo victoriano accedió a la vacante mundialista al haber alcanzado el tercer lugar en el certamen continental. Las reuniones entre las autoridades de la Confederación Sudamericana, la Federación Peruana de Vóley y la gerencia blanquiazul sellaron el acuerdo definitivo.

De esta manera, el plantel victoriano concluyó los trámites administrativos para certificar su presencia internacional en la máxima competencia de clubes. La escuadra blanquiazul representará nuevamente al deporte peruano frente a las potencias globales de la disciplina.

En ese sentido, Alianza Lima afianza su planificación institucional y deportiva con miras a afrontar este desafío de máxima exigencia internacional, reestructurando sus cargas de entrenamiento y fortalecimiento de plantel para competir al más alto nivel continental y dejar en alto el nombre del vóley peruano frente a los clubes más poderosos del mundo.