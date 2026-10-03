Franco Zanelatto sorprende al pedirle matrimonio a su novia Bryn: "Te elijo a ti, para amarte y crecer juntos"

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Franco Zanelatto atraviesa uno de los momentos más especiales y románticos de su vida personal. El futbolista de Melgar y exjugador de Alianza Lima sorprendió a sus seguidores al revelar que le pidió matrimonio a su novia Bryn, con quien decidió dar un importante paso en su relación y comenzar los preparativos para una futura boda.

La pedida de mano de Zanelatto

La romántica propuesta quedó registrada en las redes sociales del seleccionado peruano, quien compartió fotografías del emotivo momento junto a su pareja. De esta manera, Zanelatto hizo pública la noticia y mostró la felicidad que ambos viven tras comprometerse. Además, dejó claro que está completamente enamorado de su novia, quien se desempeña como modelo y ha trabajado en lujosas ciudades como Dubai.

"No fue suerte. No fue coincidencia. Fue el tiempo de Dios. De todas las formas en que Dios ha bendecido mi vida, que tú formes parte de ella es mi favorita. No sé qué nos depara el futuro, pero sé quién lo tiene en sus manos y sé a quién quiero a mi lado durante todo el camino", escribió en la primera parte de la dedicatoria.

Así, mientras continúa con su carrera futbolística en Melgar, Franco Zanelatto también comienza a escribir un nuevo capítulo en su vida sentimental. "Te elijo a ti. Para amarte, para crecer juntos y para construir una vida con Cristo en el centro de todo lo que hagamos. Mi mejor amiga. Mi oración contestada. Juntos para siempre ", agregó.

Franco Zanelatto le pide la mano a su novia

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes celebraron esta nueva etapa, y le dejaron buenos deseos en los comentarios de la publicación. Aunque no se sabe aún cuando será la boda, todo apunta a que será una de las más comentada por los hinchas del joven futbolista.

"Demasiado felices por ustedes chicos!! Se viene una etapa demasiado linda, los amo", "Felicidades hermano muchas bendiciones", "Felicitaciones mi hermano! Exitos y bendiciones en esta nueva etapa, sigan creciendo juntos", "Felicitaciones hermano!!! Muchas bendiciones para ustedes en esta nueva etapa!!", "Se viene el prime de Zanelatto", "Felicidades hermano, quien lo diría! Lo mejor para ustedes", expresaron.

De esta manera, Franco Zanelatto y Bryn celebran una nueva etapa en su relación tras el romántico compromiso. El futbolista compartió la especial noticia con sus seguidores, quienes reaccionaron con muestras de cariño. Ahora, la pareja se prepara para dar el siguiente paso y convertirse en esposos, mientras esperan con ilusión su futura boda.