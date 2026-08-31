Taylor Swift dona fuerte suma a mujer que fue atropellada al intentar salvar a adolescentes

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La historia de Ashley Taunton llegó hasta Taylor Swift, quien no dudó en darle una mano. La artista habría realizado una fuerte donación a la campaña creada para ayudar a la mujer, quien fue atropellada mientras intentaba auxiliar a unos adolescentes en plena carretera.

Taylor Swift y su millonaria ayuda

Manejando por la I-95 Sur en Rhode Island este último 18 de julio, la auxiliar de enfermería Ashley Taunton vio a unos adolescentes al costado de la carretera y se detuvo para ayudarlos.

Sin embargo, la situación terminó de la peor manera. Otro vehículo perdió el control y terminó estrellándose contra el grupo, dejando a Taunton gravemente herida.

Tras el choque, la llevaron volando al hospital con heridas gravísimas. Según informó People, entre ellas se encontraban una disección bilateral de la arteria carótida interna, lesiones en el hígado y el bazo, varias fracturas de costillas y una rotura de diafragma.

Por los gastos que se iban juntando, Laura Ortelt lanzó un GoFundMe para darle una mano a Ashley y su familia con todo lo que no cubría el seguro. Y fue ahí donde apareció una sorpresa que nadie esperaba: Taylor Swift habría realizado un aporte de 50.000 dólares a la campaña.

Taylor Swift recibe emotivo agradecimiento

El 28 de agosto, Taylor Swift también dejó un mensaje en la campaña, donde escribió: "¡Te deseo la mejor recuperación posible y envío mucho cariño a tu familia!".

El gesto dejó sorprendida a Laura Ortelt, quien destacó la conocida generosidad de la cantante. "Sin duda, esto es una gran sorpresa, y la generosidad de Taylor es bien conocida y apreciada", declaró a USA TODAY.

Pero la reacción más emotiva fue la de la propia Ashley. La mujer contó al mencionado medio que se sentía muy agradecida por el apoyo recibido de la cantante.

"Me siento increíblemente honrada y agradecida de que Dios use a la gente para bendecirnos tanto y de que esta historia haya llegado a personas como Taylor Swift. Ojalá pudiera abrazar a Taylor en persona para decirle lo agradecida que estoy", dijo.

Y como era de esperarse, el apoyo de Taylor también movilizó a sus seguidores. Después de conocerse la donación, comenzaron a llegar aportes de 13 dólares desde distintos lugares.

El número 13 es especial para Swift, pues es considerado su número de la suerte y coincide con su cumpleaños, el 13 de diciembre.

"Y, por supuesto, inmediatamente después empezaron a llegar donaciones de 13 dólares de fans de Taylor Swift de todas partes. Taylor, gracias de todo corazón por tu increíble bondad. Una vez más, has cambiado el mundo de alguien con tu generosidad y humanidad. Haces del mundo un lugar mejor", escribió Ortelt.

Lo recaudado irá directo a cubrir los costos médicos fuera del seguro, el transporte al hospital, servicios del hogar y los alimentos para los tres hijos de Ashley.

Así, Taylor Swift sorprendió al donar 50.000 dólares para apoyar a Ashley Taunton, quien quedó gravemente herida tras ser atropellada cuando intentaba auxiliar a unos adolescentes en Rhode Island.