Partidos de HOY, domingo 30 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 30/08/2026
Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 30 de agosto hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.
Partidos de la Liga1 HOY
Se disputa la séptima fecha del Torneo Clausura, hay cuatro partido programado:
- 11:00 p.m. | CD Moquegua vs. Alianza Atlético — L1 MAX
- 1:15 p.m. | ADT vs. Sport Hunacayo — L1 MAX
- 3:30 p.m. | Sport Boys vs. Sporting Cristal — L1 MAX
- 7:00 p.m. | Cienciano vs. Cusco FC — L1 MAX
Partidos de Premier League HOY
La pelota también rodará en la segunda fecha de la primera división inglesa, hay cuatro partidos programados:
- 8:00 a.m. | Chelsea vs. Brighton — ESPN
- 8:00 a.m. | Leeds United vs. Brentford — Disney+
- 8:00 a.m. | Sunderland vs. Fulham — Disney+
- 10:30 a.m. | Manchester United vs. Ipswich Town — ESPN
Partidos de LaLiga de España HOY
La acción en el fútbol español empieza desde la mañana, hay tres partidos programados:
- 10:00 a.m. | Real Madrid vs. Málaga — DSports
- 12:30 p.m. | Deportivo La Coruña vs. Valencia — Dsports
- 2:30 p.m. | Celta de Vigo vs. Athletic Bilao — Dsports
Partidos de la Serie A HOY
Finaliza la segunda jronada del campeonato italiano, hay tres partidos programados:
- 11:30 a.m. | Napoli vs. Como — Disney+
- 1:45 p.m. | Cagliari vs- Inter de Milan — Disney+
- 1:45 p.m. | Lazio vs. Genoa — Disney+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
En Argentina, hay cuatro partidos programados de pronóstico reservado:
- 1:00 p.m. | Banfield vs. River Plate — Disney+
- 3:00 p.m. | Argentimnos Juniors vs. Aldosivi — Disney+
- 5:15 p.m. | Independiente vs. Gimnasia Mendoza — Disney+
- 7:30 p.m. | Independiente Rivadaia vs. Racing — Disney+
Partidos del Brasileiaro HOY
La acción de la jornada 25 del fútbol brasileño empieza desde la mañana, estos son los duelos más destacados:
- 9:00 a.m. | Athletico Paranaense vs. Fluminense — Fanatiz
- 2:00 p.m. | Flamengo vs. Botafogo — Fanatiz
- 2:00 p.m. | Corinthians vs. Santos — Fanatiz
- 4:30 p.m. | Gremio vs. Chapecoense — Fanatiz
- 4:30 p.m. | Mirassol vs. Palmeiras — Fanatiz
Este domingo 30 hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.