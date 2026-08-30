Partidos de HOY, domingo 30 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 30 de agosto hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Se disputa la séptima fecha del Torneo Clausura, hay cuatro partido programado:

11:00 p.m. | CD Moquegua vs. Alianza Atlético — L1 MAX

— L1 MAX 1:15 p.m. | ADT vs. Sport Hunacayo — L1 MAX

— L1 MAX 3:30 p.m. | Sport Boys vs. Sporting Cristal — L1 MAX

— L1 MAX 7:00 p.m. | Cienciano vs. Cusco FC — L1 MAX

Partidos de Premier League HOY

La pelota también rodará en la segunda fecha de la primera división inglesa, hay cuatro partidos programados:

8:00 a.m. | Chelsea vs. Brighton — ESPN

— ESPN 8:00 a.m. | Leeds United vs. Brentford — Disney+

— Disney+ 8:00 a.m. | Sunderland vs. Fulham — Disney+

— Disney+ 10:30 a.m. | Manchester United vs. Ipswich Town — ESPN

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la mañana, hay tres partidos programados:

10:00 a.m. | Real Madrid vs. Málaga — DSports

— DSports 12:30 p.m. | Deportivo La Coruña vs. Valencia — Dsports

— Dsports 2:30 p.m. | Celta de Vigo vs. Athletic Bilao — Dsports

Partidos de la Serie A HOY

Finaliza la segunda jronada del campeonato italiano, hay tres partidos programados:

11:30 a.m. | Napoli vs. Como — Disney+

— Disney+ 1:45 p.m. | Cagliari vs- Inter de Milan — Disney+

— Disney+ 1:45 p.m. | Lazio vs. Genoa — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay cuatro partidos programados de pronóstico reservado:

1:00 p.m. | Banfield vs. River Plate — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Argentimnos Juniors vs. Aldosivi — Disney+

— Disney+ 5:15 p.m. | Independiente vs. Gimnasia Mendoza — Disney+

— Disney+ 7:30 p.m. | Independiente Rivadaia vs. Racing — Disney+

Partidos del Brasileiaro HOY

La acción de la jornada 25 del fútbol brasileño empieza desde la mañana, estos son los duelos más destacados:

9:00 a.m. | Athletico Paranaense vs. Fluminense — Fanatiz

— Fanatiz 2:00 p.m. | Flamengo vs. Botafogo — Fanatiz

— Fanatiz 2:00 p.m. | Corinthians vs. Santos — Fanatiz

— Fanatiz 4:30 p.m. | Gremio vs. Chapecoense — Fanatiz

— Fanatiz 4:30 p.m. | Mirassol vs. Palmeiras — Fanatiz

Este domingo 30 hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.