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Partidos de HOY, domingo 30 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de hoy, domingo 30 de agosto, llegan con una jornada cargada de fútbol. La Liga 1 de Perú, la Premier League, LaLiga de España, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 y el Clausura de Argentina tendrán actividad a lo largo del día.

Programación de partidos de hoy, domingo 30 de agosto
Programación de partidos de hoy, domingo 30 de agosto (Composición: Exitosa)

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 30/08/2026

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Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 30 de agosto hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Se disputa la séptima fecha del Torneo Clausura, hay cuatro partido programado:

  • 11:00 p.m. | CD Moquegua vs. Alianza Atlético — L1 MAX
  • 1:15 p.m. | ADT vs. Sport Hunacayo — L1 MAX
  • 3:30 p.m. | Sport Boys vs. Sporting Cristal — L1 MAX
  • 7:00 p.m. | Cienciano vs. Cusco FC — L1 MAX

Partidos de Premier League HOY

La pelota también rodará en la segunda fecha de la primera división inglesa, hay cuatro partidos programados:

  • 8:00 a.m. | Chelsea vs. Brighton — ESPN
  • 8:00 a.m. | Leeds United vs. Brentford — Disney+
  • 8:00 a.m. | Sunderland vs. Fulham — Disney+
  • 10:30 a.m. | Manchester United vs. Ipswich Town — ESPN

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la mañana, hay tres partidos programados:

  • 10:00 a.m. | Real Madrid vs. Málaga — DSports
  • 12:30 p.m. | Deportivo La Coruña vs. Valencia — Dsports
  • 2:30 p.m. | Celta de Vigo vs. Athletic Bilao — Dsports

Partidos de la Serie A HOY

Finaliza la segunda jronada del campeonato italiano, hay tres partidos programados:

  • 11:30 a.m. | Napoli vs. Como — Disney+
  • 1:45 p.m. | Cagliari vs- Inter de Milan — Disney+
  • 1:45 p.m. | Lazio vs. Genoa — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay cuatro partidos programados de pronóstico reservado:

  • 1:00 p.m. | Banfield vs. River Plate — Disney+
  • 3:00 p.m. | Argentimnos Juniors vs. Aldosivi — Disney+
  • 5:15 p.m. | Independiente vs. Gimnasia Mendoza — Disney+
  • 7:30 p.m. | Independiente Rivadaia vs. Racing — Disney+

Partidos del Brasileiaro HOY

La acción de la jornada 25 del fútbol brasileño empieza desde la mañana, estos son los duelos más destacados:

  • 9:00 a.m. | Athletico Paranaense vs. Fluminense — Fanatiz
  • 2:00 p.m. | Flamengo vs. Botafogo — Fanatiz
  • 2:00 p.m. | Corinthians vs. Santos — Fanatiz
  • 4:30 p.m. | Gremio vs. Chapecoense — Fanatiz
  • 4:30 p.m. | Mirassol vs. Palmeiras — Fanatiz

Este domingo 30 hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

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