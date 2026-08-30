¡Orgullo nacional! Cristhian Pacheco conquista la Maratón de CDMX y devuelve al Perú al podio

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este domingo, la Ciudad de México fue testigo de una hazaña que llenó de orgullo al Perú. Cristhian Pacheco, fondista huancaíno y referente del atletismo nacional, se coronó campeón de la Maratón de CDMX 2026, una de las más exigentes de Latinoamérica por su altitud y recorrido.

Con un tiempo oficial de 2 horas, 10 minutos y 3 segundos, el peruano se impuso sobre corredores africanos y devolvió al país al podio tras doce años de ausencia.

Un estratega de las alturas

La carrera, que reunió a más de 30 mil participantes y un centenar de atletas élite, partió desde Ciudad Universitaria y culminó en el Zócalo capitalino. Desde los primeros kilómetros, Pacheco se mantuvo en el grupo de vanguardia junto a los etíopes Anbesa Lencho Tesfaye y Balew Yihunie Derseh, además del boliviano Héctor Garibay.

El momento decisivo llegó en el kilómetro 30, cuando el peruano lanzó un ataque sostenido que lo separó del pelotón. Con paso firme y resistencia admirable, amplió la ventaja hasta cruzar la meta en solitario, con más de 400 metros de diferencia respecto a sus perseguidores

¡𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗵𝗶𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗰𝗵𝗲𝗰𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗾𝘂𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗠𝗲𝘅𝗶𝗰𝗼! 🇵🇪🇲🇽🏆



¡Orgullo peruano! Cristhian Pacheco, integrante del Programa Lima 2027 del IPD, volvió a demostrar su grandeza al consagrarse campeón de la XLIII Maratón de la Ciudad de México... pic.twitter.com/nKyaR4Y3vf — ipdperu (@ipdperu) August 30, 2026

Tesfaye terminó segundo con 2h11m25s y Derseh tercero con 2h11m58s, confirmando que la altitud de más de 2.200 metros fue un reto incluso para los africanos; para Pacheco, un trote al que está acostumbrado.

"Hemos estado planificando estratégicamente y estudiado todo el recorrido. Yo vengo de [un lugar a más de] 3200 metros de altura allá en Perú y hemos buscado la mejor manera de poder ganar y se ha podido", declaró Pacheco tras cruzar la línea.

La victoria de Pacheco tiene un valor simbólico adicional: es la primera vez que un peruano gana esta maratón desde 2014, cuando su hermano Raúl Pacheco se consagró en la misma prueba. La tradición familiar se mantiene viva, pues Raúl, exmaratonista olímpico, es hoy entrenador de Christian y pieza clave en su preparación.

Raúl y Cristhian Pacheco

Orgullo nacional y legado familiar

El triunfo no solo representa un logro personal, sino también un símbolo de resistencia y disciplina para el deporte peruano. Pacheco recibió un premio de 50 mil dólares y un reloj Garmin, pero más allá del reconocimiento económico, lo que resalta es la manera en que su victoria reafirma la presencia del Perú en un circuito históricamente dominado por kenianos y etíopes.

La imagen de Pacheco levantando los brazos en el Zócalo capitalino fue celebrada por la comunidad peruana en México y por miles de compatriotas que siguieron la transmisión. Su triunfo se suma a la lista de gestas deportivas que han colocado al país en el mapa del atletismo internacional.

🏃‍♂️🇲🇽 Christian Pacheco reconoció que el recorrido y la altura de la CDMX hicieron complicado el Maratón. 🥵



Destacó que la experiencia de su entrenador fue clave para superar el reto y conquistar la competencia. 🏆

📸: @AyalarAlejandro

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Así, Pacheco demostró una vez más que la perseverancia y el trabajo en equipo —junto a su hermano y entrenador— pueden romper hegemonías y devolver al Perú al lugar que merece. Su victoria en la Maratón de CDMX es más que un título: es un recordatorio de que el país tiene atletas capaces de brillar en las pruebas más duras del mundo.