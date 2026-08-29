Golpe en Matute: Alianza Lima cayó 1-0 frente a Deportivo Garcilaso por el Clausura

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un nuevo choque para Alianza Lima en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Néstor Gorosito tropezó ante su hinchada en el Estadio Alejandro Villanueva y cedió terreno clave en la pelea por la cima del campeonato. En un partido cargado de tensión, fuera de juego e ineficacia en el área rival, el cuadro blanquiazul no logró superar el cerco defensivo del 'Rico Garci' y terminó pagando caro un desajuste en el primer tiempo.

Dominio inicial de Alianza Lima y la efectividad del 'Rico Garci' en la primera mitad

Una vez iniciadas las acciones, los locales buscaron adueñarse del balón con las aproximaciones de Fernando Gaibor y Alan Cantero. La opción más clara de romper el cero llegó a los 18 minutos, cuando el grito de gol se ahogó en Matute. Paolo Guerrero demostraba su calidad al dejar en el camino al arquero, pero la acción fue invalidada por fuera de juego.

Pese a los intentos victorianos por abrir la cuenta a través de aproximaciones continuas de Erick Castillo, Deportivo Garcilaso aprovechó la oportunidad precisa para dar el golpe de la jornada. A los 27 minutos, el juez principal decretó una falta de Francisco Arancibia dentro del área para otorgar la pena máxima. Dos minutos después, a los 29', Beto da Silva convierte de penal y abre el marcador, poniendo cuesta arriba el trámite para el conjunto dueño de casa antes de irse al descanso.

Tras la anotación cusqueña, el cuadro blanquiazul intentó reaccionar antes de finalizar el primer tiempo mediante disparos lejanos y centros al área defendida por Patrick Zubczuk. Sin embargo, la zaga del 'Rico Garci' y las oportunas intervenciones de su guardameta mantuvieron la ventaja visitante hasta el pitazo parcial de los 45 minutos.

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Deportivo Garcilaso ganó 1-0 a Alianza Lima en su visita a Matute. El único gol del partido fue de Beto Da Silva.



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Presión sin recompensa blanquiazul y goles anulados en el complemento

Para la segunda mitad, el comando técnico de Alianza Lima replanteó su esquema: ingresa Cristian Neira en lugar de Alan Cantero y Federico Girotti sustituye a Paolo Guerrero. Las variantes le dieron mayor volumen ofensivo al cuadro íntimo, generando ocasiones claras a través de Federico Girotti y remates a portería de Fernando Gaibor que terminaron desviados por la zaga imperial o salvados por las intervenciones de Alejandro Duarte en el arco contrario ante los contragolpes visitantes.

La frustración local volvió a hacerse presente en el tramo final del compromiso tras un constante asedio sobre el área rival. A los 79 minutos, Alianza Lima celebraba el gol del empate contra Garcilaso, pero la alegría se desvaneció al instante. El árbitro anuló el gol por una clara posición adelantada, dejando a los jugadores e hinchas con el grito ahogado.

Finalmente, la efectividad defensiva de la visita terminó consumando la sorpresiva victoria cusqueña en el Estadio Alejandro Villanueva. En ese sentido, Alianza Lima cede puntos decisivos en condición de local y complica sus aspiraciones en la lucha por los primeros lugares del Torneo Clausura.