Secuestro y masacre en Trujillo: PNP La Libertad advierte que podrían abatir a responsables del crimen

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza Cuestas, aseveró que su institución no descansará hasta proceder con la captura de los responsables del secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, hecho delictivo producido durante la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo.

Como se recuerda, el atentado suscitado en las cuadras 2 y 3 de la avenida Húsares de Junín dejó también cuatro fallecidos, quienes fueron identificados como Farhad Andrea Monzón Lingán, pareja de la víctima, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.

Bandas criminales "Los Pulpos" o "La Jauría" estarían detrás del atentado

En conferencia de prensa tras ocurrir el lamentable hecho en la ciudad norteña, la máxima autoridad policial de La Libertad mencionó que el ataque criminal no es un hecho aislado, puesto que, según Inteligencia, desde hace tres meses aproximadamente se sabía de la posibilidad del secuestro.

No obstante, pese a tener indicios de lo que finalmente terminó ocurriendo, Espinoza Cuestas aseveró que advirtieron a las posibles víctimas de las bandas delictivas que operan en la región, a fin de que adopten las medidas de seguridad del caso.

De acuerdo a su hipótesis, el hecho de violencia obedece a la necesidad de recaudar dinero por parte de "Los Pulpos" para seguir operando ilícitamente contra los principales empresarios de la ciudad, tras la captura de Andy Quispe Cruz, uno de sus principales cabecillas.

En medio de la conmoción que sacude Trujillo por el nuevo secuestro y pérdidas de vidas inocentes, el jefe policial de La Libertad aseveró que han intensificado los trabajos de manera inmediata para dar con el paradero de los delincuentes y, por supuesto, del empresario minero.

"Lo que siempre decimos: ningún delincuente le ha ganado al Estado. En el transcurso de las horas, lo más cercano, los vamos a capturar y los vamos a abatir, así como han utilizado la fuerza, la Policía igual manera utilizará la fuerza letal", prometió.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Tras el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas en Trujillo, el jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza Cuestas, aseguró que la Policía intensificará la búsqueda de los responsables, advirtiendo que los... pic.twitter.com/vRWFNZmCVD — Exitosa Noticias (@exitosape) August 31, 2026

Cabe precisar que, el pasar de las horas fueron encontradas las prendas policiales que utilizaron los delincuentes para cometer su cometido, situación que pone en alerta máxima a los ciudadanos, porque ya no saben distinguir de un policía o delincuente al momento de una intervención en la vía pública.

Ministro de Defensa presente en La Libertad

Tal como lo anunció anoche el primer ministro, Luis Galarreta, el titular de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, llegó a tempranas horas de este lunes a La Libertad para atender el caso que ha puesto en tela de juicio la capacidad policial en materia de inteligencia para afrontar el delito de secuestro.

En la previa, había anunciado que las Fuerzas Armadas realizarán una labor de control perimétrico en los accesos a los penales del país, comenzando por Ancón I, a través de la implementación un retén militar en los exteriores de las cárceles, a fin de garantizar que no ingresen elementos que se consideren "prohibidos" a los pabellones.

Vale destacar que, Belaúnde Llosa sostuvo una reunión con la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera, con el objetivo de articular esfuerzos orientados en favor de las FF. AA. y la PNP en materia de seguridad ciudadana.

"La autoridad regional mostró su compromiso y acompañamiento para realizar acciones concretas como la implementación de un perímetro de seguridad en los exteriores del penal El Milagro". revela las redes del Mindef.

Estamos en Trujillo. 📍



🇵🇪 El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, y la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera, articulan esfuerzos orientados al apoyo de las FF. AA. a la PNP en materia de seguridad ciudadana. (1/2) pic.twitter.com/VpNplFFt6N — Mindef Perú (@MindefPeru) August 31, 2026

Desde el Gobierno también exhortaron al Congreso a aprobar su pedido de facultades legislativas para tener los mecanismos suficientes para contrarrestar la delincuencia en todo el Perú.