"Espero que nos sirva de lección": Jairo Concha analizó la remontada de Universitario ante UTC

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Jairo Concha fue artífice de la remontada por 4-2 de Universitario de Deportes ante UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, pero fue crítico con la actuación del plantel. El volante merengue no ocultó su malestar por el inicio del encuentro en Cajamarca, aunque valoró la capacidad de respuesta del grupo para revertir el marcador en una plaza complicada de la altura.

Autocrítica de Jairo Concha por los errores iniciales y la reacción en Cajamarca

El volante analizó las desconcentraciones defensivas que permitieron a la escuadra local ponerse en ventaja durante la primera mitad del compromiso. "Si hubiéramos estado finos, creo que no nos hubieran hecho esos dos goles tan fáciles. Pero esperemos que sirva de lección y ya no nos vuelva a pasar. Hay que valorar este triunfo porque creo que todo el equipo dio lo mejor de cada uno para voltearlo", admitió el mediocampista.

Pese a los desajustes colectivos en el arranque, el exjugador blanquiazul remarcó el carácter del plantel para recomponer las líneas tácticas en el terreno de juego. El equipo logró asentarse con el correr de los minutos y halló los caminos para vulnerar el bloque defensivo de UTC, volcando el trámite a su favor antes del pitazo final.

Asimismo, destacó la reacción del equipo que le permitió llevarse tres puntos importantes para seguir en la cima de la tabla de posiciones. "La verdad es que necesitábamos un triunfo así. Creo que empezamos el partido mal. Los primeros 30, 35 minutos creo que nos confiamos y se pusieron adelante en el marcador, pero bueno, creo que pudimos revertirlo. Creo que pusimos de nuestra parte llevarnos el triunfo", comentó.

Impacto individual y confianza de cara a las próximas fechas

En el plano personal, el volante merengue valoró la anotación que le permitió reencontrarse con su mejor versión futbolística tras varias jornadas sin marcar. Su conquista tiro libre antes del descanso resultó decisiva para la inyección de ánimo en el vestuario de la 'U', sirviendo de catalizador para el vendaval de goles que se desató en la etapa complementaria.

"En realidad, mucho. Hace mucho tiempo que no hacía gol, no me estaba sintiendo en mi mejor momento. Creo que hoy pude dar un paso importante. Vengo mejorando poco a poco, cada partido, así que esperemos que se me pueda seguir dando para ayudar al equipo, sobre todo a ganar", resaltó.

🎙️Jairo Concha: "NECESITÁBAMOS UN TRIUNFO ASÍ"



"Hay que valorar este triunfo porque cada uno del equipo se esforzó para voltearlo". pic.twitter.com/uwFZivx46O — Hinchada Crema (@hinchadacrema) August 29, 2026

El aporte del mediocampista se volvió determinante para que el conjunto dirigido por Fabián Bustos asegure tres puntos valiosos fuera de Lima. Con este resultado, el cuadro crema mantiene su racha positiva en el torneo local y llega con impulso para afrontar sus siguientes compromisos de la Liga 1.

En ese sentido, Jairo Concha reafirmó su compromiso con el rendimiento del equipo, dejando en claro que la plantilla debe corregir las distracciones iniciales para sostener la pelea por el título nacional.