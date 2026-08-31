Reconocido FUTBOLISTA complicado con la justicia: le prohíben salir de su país por deuda alimentaria

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un reconocido exfutbolista argentino tiene prohibido salir de su país por deuda alimentaria de su hijo. La medida se suma a su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, causando conmoción en el ámbito deportivo.

Futbolista argentino acusado de no pagar pensión alimentaria

El fútbol argentino se ha visto remecido por una reciente noticia que implica a uno de sus exjugadores de la Selección. De acuerdo a los últimos reportes, se prohibió al futbolista Éver Banega salir del país en el marco de un expediente por incumplimientos en el pago de la cuota alimentaria correspondiente a su hijo Santiago, de 20 años de edad.

La resolución fue dictada por la jueza María José Campanella de la Justicia de Familia de Rosario. Según trascendió, la medida busca garantizar que el futbolista, que actualmente se encuentra sin club ya que rescindió el vínculo que lo unía a Defensa y Justicia, regularice su situación y cumpla con la obligación establecida.

El conflicto legal inició en 2011 cuando el hijo de Banega tenía apenas cinco años. En octubre del 2024, se fijó de manera provisoria una cuota alimentaria de 3 mil dólares mensuales cuando el deportista todavía se desempeñaba en Newell's. La defensa del futbolista pidió posteriormente la reducción del monto alegando un cambio en su situación económica. Sin embargo, la Justicia no le favoreció.

Justicia de Familia de Rosario le prohibió salir de Argentina al futbolista Éver Banega.

Defensa del hijo de Éver Banega tras decisión de la justicia

La Justicia argentina precisó que se constató que se habían realizado pagos inferiores a los fijados de la cuota alimentaria y fuera de los plazos correspondientes, por lo que se tomó la decisión de que el futbolista sea impedido de salir del país.

"Es cierto que es una medida que aplicó la jueza de la causa para garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria. Los jueces tienen facultades amplias a fin de cesar con el incumplimiento. No es solo por tratarse de una persona conocida", explicó la abogada Laura Rechia, defensa legal del hijo de Banega, en diálogo con TN.

La letrada recordó, en conversación con 'Cadena 3', que en Rosario se han adoptado distintas medidas contra deudores alimentarios morosos, desde restricciones para asistir a determinados eventos hasta mecanismos destinados a garantizar el cumplimiento de las obligaciones.

"La parte económica es lo único en lo que la justicia puede obligarlo, pero el fondo es que un hijo pueda forjarse un futuro."



Laura Reccia, abogada de Santiago Banega, habló sobre la restricción legal impuesta Éver Banega para salir del país por deber la cuota alimentaria.... pic.twitter.com/xfi3OMBEtr — Corta Rosario (@CortaRosario) August 31, 2026

Éver Banega: Futbolista con problema legal

Finalmente, la abogada sostuvo que el reclamo actual no apunta solamente al saldar lo adeudado, sino también a que Banega vuelva a cumplir con la obligación mensual de la pensión alimentaria. "Las dos cosas. Pero fundamentalmente tampoco está cumpliendo con prestar alimentos, con lo básico", sostuvo Rechia.

Incluso, indicó que más allá del dinero, el futbolista no habrían tenido alguna intención de acercamiento a su hijo para solucionar el caso. La letrada señaló que si Santiago tiene 20 años, la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años, aunque el Código Civil y Comercial contempla la posibilidad de que continúe hasta los 25 si el hijo se encuentra estudiando o en formación.

En conclusión, la Justicia tomó la medida contra el futbolista Éver Banega, en el marco de un expediente por presuntos incumplimientos en el pago de la cuota alimentaria de su hijo Santiago. No podrá salir de Argentina hasta que regularice su situación.