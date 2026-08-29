Selección de Argentina: sancionados por pelea en la final del Mundial 2026 ante España cumplirán castigos en amistosos

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La FIFA modificó las condiciones para que Argentina cumpla las sanciones impuestas por los incidentes protagonizados durante la final del Mundial 2026 ante España. La decisión se tomó después de una solicitud formal presentada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que consiguió que los castigos puedan comenzar a cumplirse también en partidos amistosos de clase.

Las sanciones impuestas a la selección de Argentina

El máximo organismo del fútbol había anunciado el pasado 21 de agosto fuertes sanciones contra integrantes de la selección argentina por los incidentes registrados durante la final frente a España.

Entre los principales castigados apareció Leandro Paredes, quien recibió una suspensión de 10 partidos por la agresión contra Gavi, seguido por el defensor Nahuel Molina, con 7; el volante ofensivo Thiago Almada, con 1; y el miembro del cuerpo técnico Roberto Ayala, con 3.

En principio, estas suspensiones debían cumplirse cuando los involucrados fueran convocados por Argentina para partidos oficiales. Sin embargo, la AFA acudió a la FIFA para solicitar que las fechas también tengan la opción de descontar en encuentros amistosos de categoría A.

🚨FIFA PERDONA SANCIONES A ARGENTINA 🇦🇷 pic.twitter.com/AZj4iJ10F2 — Meme Rivera (@ElMemeRivera) August 28, 2026

FIFA aceptó la solicitud de la AFA

Fue la propia Asociación del Fútbol Argentino la que confirmó que presentó formalmente la solicitud ante la FIFA para modificar las condiciones de cumplimiento de las sanciones. Ello a través de un comunicado publicado en su web oficial.

"La Asociación del Fútbol Argentino envió un pedido formal a la FIFA para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación puedan cumplirse en partidos amistosos de clase 'A' y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero", explicó la institución.

En tal sentido, la respuesta de la FIFA fue totalmente favorable para la Albiceleste. La Comisión Disciplinaria de la FIFA determinó que, de acuerdo con la normativa vigente, la petición podía ser aprobada por lo que las sanciones no fueron reducidas en cantidad de partidos, pero sí cambió la manera en que podrán ser cumplidas.

La resolución generó cuestionamientos porque reduce considerablemente el impacto deportivo de las sanciones, especialmente para Paredes y Molina. Argentina, además, no tendrá que afrontar eliminatorias mundialistas antes de 2030, por lo que la posibilidad de utilizar amistosos para cumplir los castigos resulta especialmente favorable.

Y es así que se concluye que la FIFA autorizó que jugadores de la selección de Argentina puedan cumplir sanciones tras incidentes en la final del Mundial 2026 en partidos amistosos.