25/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero ecuatoriano Daniel Porozo atraviesa uno de los momentos más destacados de su paso por el fútbol peruano tras ser pieza determinante en la obtención del Torneo Clausura 2026 con Sport Huancayo.

Situación contractual y rumores sobre Universitario de Deportes

El futbolista de 29 años confirmó que mantiene abierta la posibilidad de cambiar de institución para la temporada 2027. En declaraciones brindadas al programa Modo Fútbol, el atacante precisó que su vínculo contractual con el conjunto huancaíno finaliza al concluir el presente campeonato, motivo por el cual ya sostiene conversaciones con la directiva del club para evaluar su continuidad.

Respecto a las versiones difundidas desde Ecuador que lo vinculan como posible refuerzo de Universitario de Deportes, el delantero evitó confirmar la existencia de negociaciones formales con la entidad crema o detallar el nombre de otros clubes interesados en su fichaje.

Según explicó el propio jugador, la gestión de cualquier propuesta externa fue delegada íntegramente a su agente con el objetivo de no distraer su preparación deportiva durante la recta final del certamen nacional.

Pese a la expectativa generada en torno a su futuro, Porozo manifestó sentirse cómodo en Sport Huancayo y expresó su disposición para permanecer en el plantel, destacando además la posibilidad de disputar la próxima edición de la Copa Libertadores con la camiseta del elenco rojo.

Adaptación y consolidación ofensiva en el equipo de Richard Pellejero

La trayectoria de Daniel Porozo en el conjunto de la ciudad incontrastable inició a mediados de la temporada 2026, tras concretarse su incorporación procedente del club Real Oruro del fútbol boliviano.

Durante sus primeras semanas en el torneo peruano, el proceso de adaptación del atacante ecuatoriano se desarrolló de manera progresiva, cumpliendo inicialmente un rol secundario dentro de la estructura táctica planteada por el director técnico Richard Pellejero.

Con el avance de las jornadas y el ingreso al tramo decisivo del Torneo Clausura, el futbolista logró consolidarse en la alineación titular gracias a su eficacia frente al arco rival y su aporte en el frente de ataque.

De esta manera, el delantero se afianzó como una de las principales cartas ofensivas de Sport Huancayo en la conquista del segundo certamen del año y en la previa de la definición por el título nacional.

En ese sentido, Daniel Porozo mantiene su enfoque en la participación de Sport Huancayo en las semifinales de la Liga 1, postergando la definición sobre su continuidad contractual o un eventual traspaso hasta el cierre oficial de la temporada 2026.