24/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Club Alianza Lima difundió este martes un comunicado oficial informando que su director técnico, Pablo Guede, fue trasladado a una clínica y sometido a una intervención quirúrgica de emergencia por un cuadro de apendicitis aguda, una vez finalizado el partido frente a FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Se mantendrá en recuperación durante varios días

De acuerdo con el reporte institucional, la cirugía se realizó con éxito y el estratega permanece estable y evolucionando de manera favorable bajo supervisión médica constante tanto de la clínica como del club.

Según las indicaciones médicas, Guede iniciará de inmediato su proceso de recuperación y volverá a sumarse a los trabajos del primer equipo en los próximos días. En tanto se produce su regreso, el comando técnico asumió la conducción de las sesiones sin alterar la planificación dispuesta, en un plantel que la institución destacó como unido y enfocado en el objetivo trazado a comienzos de temporada.

📃 Comunicado Oficial. https://t.co/Tc69RyGqLk — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 25, 2026

La goleada ante FC Cajamarca, boleto a Libertadores y espera por la final

El cuadro blanquiazul llega a esta etapa tras imponerse por 5-0 sobre FC Cajamarca en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), resultado con el que sentenció el descenso del conjunto visitante a la segunda división y cerró su participación en la fase regular del Torneo Clausura.

En aquel encuentro, Luis Ramos abrió el marcador en el primer tiempo y, en el complemento, el equipo amplió la ventaja con goles de Paolo Guerrero, quien volvió a sumar minutos tras superar una lesión, un doblete de Eryc Castillo y el tanto final de Gaspar Gentile tras asistencia de Alan Cantero.

Con su campaña a lo largo de la temporada, Alianza Lima ya aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2027 y aguarda en la final de la Liga 1 al ganador de las semifinales nacionales que disputarán Universitario de Deportes y Sport Huancayo, campeón del Torneo Clausura tras golear 4-1 a los cremas en Huancayo.

El desenlace de esa llave definirá quién acompañará al elenco íntimo en la disputa por el título nacional y cómo se ordenarán los cupos peruanos hacia el torneo continental.

La evolución favorable de Pablo Guede tras la operación de apendicitis marca el seguimiento inmediato en el entorno de Alianza Lima, mientras su comando técnico sostiene el ritmo de preparación. Con la clasificación internacional ya garantizada, el club aguarda conocer a su rival para la definición del campeonato nacional, con la esperada presencia de su técnico.