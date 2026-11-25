25/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Carlos Cáceda puso punto final a una de las etapas más extensas de su trayectoria profesional tras confirmarse su salida de FBC Melgar. El guardameta nacional dejará la institución arequipeña luego de ocho temporadas defendiendo la portería rojinegra, cerrando un ciclo prolongado al pie del Misti para afrontar nuevos retos deportivos.

Despedida institucional y trayectoria en el conjunto rojinegro

A través de sus canales oficiales, la directiva de FBC Melgar comunicó la desvinculación del arquero peruano mediante un mensaje de reconocimiento por su desempeño deportivo. La entidad resaltó el profesionalismo y el compromiso demostrado por el jugador durante los años en los que resguardó el arco del club arequipeño.

Carlos Cáceda se incorporó a las filas del cuadro dominó en la temporada 2019. Desde su llegada a la ciudad de Arequipa, el portero logró consolidarse en el equipo titular gracias a su regularidad bajo los tres palos y su liderazgo dentro del vestuario.

Con el transcurso de las campañas, el guardameta se convirtió en uno de los principales referentes del plantel profesional. Su presencia fue constante tanto en las disputas del campeonato local de la Liga 1 como en las distintas participaciones del club en torneos organizados por la Conmebol.

De este modo, la salida del futbolista conocido como la 'Pantera' marca el cierre de una etapa significativa para la estructura deportiva de Melgar, que ahora deberá reorganizar su portería de cara a las próximas competencias oficiales.

Gracias por tu profesionalismo y compromiso al defender nuestro arco y este glorioso escudo durante ocho temporadas al pie del Misti. 🔴⚫ ¡Mucho éxito en lo que venga, Chani! #RugeMelgar #LaRojinegraONada https://t.co/5CTD1YJ58Z November 25, 2026

El recuerdo de la histórica campaña en la Copa Sudamericana 2022

Dentro de su extenso recorrido con la camiseta rojinegra, uno de los episodios más destacados ocurrió durante la edición 2022 de la Copa Sudamericana. En aquel certamen continental, el equipo conducido entonces por el director técnico Pablo Lavallén alcanzó una histórica clasificación a las instancias semifinales.

Para acceder a dicha ronda, el conjunto arequipeño enfrentó en cuartos de final a Internacional de Porto Alegre. Luego de registrar empates sin goles tanto en el encuentro de ida disputado en Arequipa como en el partido de vuelta jugado en territorio brasileño, la serie debió resolverse mediante lanzamientos desde el punto penal.

En aquella tanda decisiva celebrada en Brasil, Carlos Cáceda asumió un rol determinante al atajar tres disparos consecutivos de los ejecutantes rivales. Sus intervenciones permitieron que el cuadro peruano superara en el marcador a uno de los clubes favoritos del torneo internacional.

Aquella actuación quedó registrada como uno de los hitos deportivos más relevantes de su permanencia en la institución, consolidando su vínculo con la afición arequipeña antes de concretarse su desvinculación definitiva.

En ese sentido, Carlos Cáceda culmina su vínculo contractual con FBC Melgar tras ocho años de actividad ininterrumpida, quedando en condición de jugador libre para definir el próximo destino de su carrera profesional.