24/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Dos días después de concluir el Torneo Clausura y no conseguir el objetivo de los playoffs, el volante de Sporting Cristal, Agustín Álvarez Wallace compartió una publicación en la que agradece el apoyo de los hinchas. Además, deja entrever una despedida, confirmando los rumores de que no seguirá en tienda celeste.

¿Qué dijo Álvarez Wallace?

A través de su cuenta de X, el mediocentro uruguayo hizo una autocrítica sobre los resultados que dejó el segundo semestre de los 'bajopontinos'. Aseveró que no era el resultado que esperaban y reconoció que hubo cosas que se pudieron hacer mejor, pero rescatando puntos altos y el trabajo junto al compromiso que realizó el grupo.

"Terminamos una temporada en la que no conseguimos el objetivo que nos habíamos propuesto. Nos queda la sensación de que podíamos haber dado más y la autocrítica necesaria para reconocer aquellas cosas en las que debemos mejorar", publicó el volante uruguayo.

Terminamos una temporada en la que no conseguimos el objetivo que nos habíamos propuesto. Nos queda la sensación de que podíamos haber dado más y la autocrítica necesaria para reconocer aquellas cosas en las que debemos mejorar. https://t.co/oSZNBLxetK — Agustín Álvarez Wallace (@aawallace15) November 24, 2026

Pese a que llegó para la segunda parte del campeonato, agradeció el haber compartido con el plantel, logrando un resultado que contrastó con el mal Apertura de la celeste. Cerró reconociendo el respaldo de los hinchas, sobre todo en los momentos más complicados, cuando los resultados no se dieron.

En lo personal, agradecido por cada experiencia vivida, por mis compañeros y por toda la gente que nos acompañó durante el año, incluso en los momentos más difíciles... Y un agradecimiento especial a toda la hinchada celeste, por acompañarnos y apoyarnos incondicionalmente, incluso cuando los resultados no fueron los esperados. Gracias por estar siempre", sentenció.

Los números del volante uruguayo con Cristal

Firmado en agosto a préstamo desde Montevideo City Torque, el charrúa de 25 años llegó a disputar con los 'cerveceros' un total de 13 partidos oficiales, sin conseguir anotaciones o asistencias. Por el periodo en el que fue fichado, no pudo ser parte de la fase de playoff de la Copa Sudamericana.

En los partidos de la fecha 5 y 6 del Clausura no llegó a ser convocado, frente a Sport Huancayo y luego ante Sport Boys, mientras que por la Copa de la Liga no entró en lista ante el 'rojo matador' y ADT de Tarma. Posteriormente, fue titular indiscutible y jugó los 120 minutos de la final ante Alianza Atlético que acabó con el titulo del certamen copero.

Tras acabar la fase regular de la Liga1, el volante uruguayo Agustín Álvarez Wallace compartió un sentido mensaje a la hinchada de Sporting Cristal, en medio de los rumores de que el cuadro celeste no ejecutaría su opción de compra.