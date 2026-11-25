25/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó a través de su cuenta de 'X 'que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió sus felicitaciones al Club Universitario de Deportes Femenino por la obtención del título nacional. El mensaje fue enviado mediante una carta oficial dirigida a Agustín Lozano Saavedra.

El documento emitido desde Zúrich destaca el esfuerzo y la dedicación del plantel durante la temporada. En esa línea, la máxima autoridad del fútbol mundial también extendió su reconocimiento a los miembros del club y a la federación por su labor deportiva en el país.

¡𝐋𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞 𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨𝐧𝐚𝐬!⚽️🤝🏼 Mediante una carta dirigida al presidente de la FPF, Agustín Lozano Saavedra, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo llegar sus felicitaciones al Club Universitario de Deportes Femenino por la obtención del título nacional, destacando el esfuerzo y la dedicación del equipo a lo largo de la temporada. November 25, 2026

Felicitaciones de Gianni Infantino a las 'Leonas'

En la carta dirigida a Agustín Lozano Saavedra, el titular de la FIFA expresó su saludo formal a las nuevas campeonas del Perú y valoró el desempeño sostenido que permitió al equipo alcanzar el trofeo.

"Sus incansables esfuerzos y resultados a lo largo de la temporada han dado sus frutos y les han permitido ganar este importante título. Enhorabuena a todos los miembros del equipo y del club por este gran logro", se lee en la comunicación por Gianni Infantino.

Cabe mencionar que el directivo también agradeció a Lozano Saavedra y a la FPF por su continuo apoyo, trabajo y dedicación al desarrollo del fútbol femenino en el territorio peruano.

Ante ello, la federación difundió el contenido del documento en sus redes sociales y destacó que la entidad internacional reconoce a las campeonas nacionales tras culminar el campeonato nacional.

Universitario ganó la Liga Femenina 2026

El conjunto dirigido por Carlos Véliz aseguró el campeonato de la Liga Femenina 2026 tras derrotar 4-1 a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, cerrando la serie con un marcador global de 7-2. Como se sabe, las cremas llegaron a Matute con una ventaja de 3-1 obtenida en el duelo de ida en el estadio Monumental.

Durante el primer tiempo, Fefa Lacoste abrió el marcador, Alesia García amplió la ventaja y un autogol de Karla López decretó el 3-0 parcial. No obstante, en la segunda mitad, Daniela Montoya descontó a los 56 minutos para las locales, mientras que la arquera Mía Shalit contuvo los ataques rivales.

Finalmente, Claudia Domínguez anotó el cuarto tanto que selló el resultado definitivo. Con esta victoria, Universitario sumó el Torneo Clausura al Apertura obtenido previamente y levantó el trofeo nacional en el recinto blanquiazul.