UTC 2-4 Universitario: la 'U' remontó el partido en Cajamarca y se lleva puntos clave

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El estadio Héroes de San Román presenció una vibrante primera mitad donde la efectividad local y la reacción merengue marcaron el ritmo del partido. El conjunto cajamarquino aprovechó sus oportunidades iniciales para ponerse arriba en el marcador, pero el elenco visitante reajustó sus piezas a tiempo y descontó antes del entretiempo, dejando la llave abierta para el complemento.

Goles de UTC y el descuento crema en la primera mitad

El compromiso inició con un trámite disputado en la mitad de la cancha y aproximaciones de Alex Valera y Caín Fara que exigieron al guardameta Ignacio Barrios. Sin embargo, UTC golpeó primero a los 16 minutos de Luis Arce, quien abrió el marcador para el cuadro local. Tan solo cuatro minutos después, a los 20', Abdiel Arroyo amplió la ventaja con un remate letal que puso el 2-0 parcial en el Héroes de San Ramón.

Pese al golpe de la ventaja local, la escuadra dirigida por Fabián Bustos ajustó piezas con el ingreso de Piero Quispe a los 29 minutos para ganar mayor movilidad de Valera, la respuesta merengue llegó a los 47 minutos tras un certero cobro de tiro libre de Jairo Concha que venció a Barrios y firmó el 2-1 antes de irse al descanso.

Reacción de Universitario y ráfaga de goles para concretar la remontada

El inicio del complemento arrancó con modificaciones tácticas en ambas escuadras: Ricardo Bettocchi ingresó en la portería de UTC en reemplazo de Ignacio Barrios, mientras que Fabián Bustos envió al campo a Anderson Santamaría por Caín Fara.

Aunque el cuadro local intentó estirar la ventaja con un disparo de Adolfo Muñoz desviado por Diego Romero a los 48' y un remate fallido de Luis Arce a los 53', el elenco merengue sostuvo el ritmo e intensificó su presencia en campo rival mediante la elaboración de Jairo Concha y los continuos tiros de esquina.

La insistencia visitante rindió frutos en un tramo letal del encuentro. A los 73 minutos, Williams Riveros aprovechó un centro al área tras un tiro de esquina ejecutado por Concha para marcar el 2-2. Apenas cuatro minutos después, a los 77', Álex Valera conectó de cabeza tras un centro de César Inga para poner arriba a la 'U'.

La efectividad merengue no se detuvo y, a los 80', Andy Polo definió con la izquierda al palo inferior tras asistencia de Lisandro Alzugaray, sellando tres goles en un lapso de siete minutos para volcar el marcador 4-2.

En los minutos finales, el técnico crema aseguró el resultado con el ingreso de Jorge Gutiérrez por Inga a los 83'. Pese a los intentos desesperados del conjunto cajamarquino a través de remates de Marlon de Jesús y disparos lejanos de Arce durante los cuatro minutos de tiempo añadido, la defensiva de Universitario sostuvo la ventaja hasta el pitazo final en el Héroes de San Ramón llevándose 3 puntos en la tabla.