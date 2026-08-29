29/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Fabio Gruber debutó oficialmente en la Bundesliga con el Mainz 05 en el empate 0-0 ante Paderborn. El defensor peruano-alemán sorprendió al ser tomado en cuenta por el comando técnico de titular marcando de esta forma un importante paso en su carrera profesional.

Fabio Gruber debutó oficialmente en la Bundesliga

Por la primera jornada de la temporada 2026-2027 de la liga profesional de fútbol de Alemania el Mainz 05 y el Padeborn no se sacaron ventaja e igualaron sin goles este sábado 29 de agosto en el MEWA Arena.

Pese a que fue un encuentro entrentenido y reñido, ambas escuadras teutonas no fueron capaces de vencer la portería contraria por lo que terminaron repartiéndose los puntos en un duelo que marcó un hito en la historia de Gruber tras llegar a la máxima categoría del balompié alemán tras su destacado paso por SC Verl y el FC Nürnberg.

El futbolista de 23 años arrancó desde el pitazo inicial en la zaga central completando de esta forma los 90 minutos del compromiso. Durante el trámite se mostró sólido carcaterística que con anterioridad ya había llamado la atención del Mainz durante la pretemporada en la que sumó minutos e inclusive anotó un tanto de chalaca.

La actuación del joven central no pasó desapercibido y de acuerdo a la plataforma de estadísticas Sofascore le entregó una calificación de 7.9 puntos siendo la más alta entre todos los jugadores del Mainz 05.

Ahora en la siguiente jornada, su equipo se deberá medir ante Hamburgo en calidad de visita. Esta contienda se encuentra programada a llevarse a cabo el próximo domingo en el Volksparkstadion desde las 8:30 horas (hora local).

Fabio Gruber portó distintivo en su camiseta por su debut

Vale señalar que Fabio Gruber portó en su camiseta un detalle que no pasó desapercibido. Y es que en este año la Bundesliga ha presentado una nueva iniciativa a tavés de la cual se busca, de manera exclusiva, reconocer a aquellos jugadores jóvenes o extranjeros que disputan sus primeros minutos oficiales en el torneo germano de primera división.

Cabe señalar que con este paso en la carrea futbolística del zaguero de la selección peruana las expectativas sobre él empiezan a crecer por la proyección de cara al futuro que puede tener.

Por ahora su principal objetivo es poder consolidarse en su nuevo equipo y estar con frecuencia en la nómina de convocados de la Blanquirroja que realizará el entrenador brasileño Mano Menezes.

Este sábado, 29 de agosto, quedará grabado como el día en que el defensa peruano-alemán debutó oficialmente en la Bundesliga. El futbolista de 23 años arrancó de titular y completó los 90 minutos con el Mainz 05 en el empate 0-0 ante Paderborn.