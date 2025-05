Néstor Gorosito se pronuncia sobre derrota que dejó fuera a Alianza Lima de la Libertadores

16/05/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima no pudo mostrar su mejor versión y cayó 2-0 frente a Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes, quedando así fuera de la Copa Libertadores 2025. Tras el encuentro, Néstor Gorosito rompió su silencio y señaló que no vio un rival claramente superior, aunque reconoció que ellos sí supieron sacar provecho de sus oportunidades, cosa que sus jugadores no hicieron.

"El tiempo, las ocasiones de gol y el volumen del juego fue parejo. ellos las que tuvieron las hicieron y nosotros las dos otras que llegamos no pudimos concretar", expresó en la rueda de prensa.

'Pipo' destacó que dos errores en la defensa les costaron caro, pues esas jugadas se convirtieron en goles para los argentinos: "El primer tiempo nos faltó más decisión en los últimos metros. De dos equivocaciones, llegaron los dos goles".

Néstor Gorosito es suspendido en el torneo peruano

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sancionó a Néstor Gorosito con ocho fechas de suspensión, luego de los incidentes posteriores a la derrota de Alianza Lima ante Cienciano en el Torneo Apertura 2025.

Poco después, se dio a conocer el informe de la Comisión Disciplinaria donde se menciona que el técnico argentino profirió insultos contra los árbitros del partido.

Respecto a este punto, la Comisión Disciplinaria señala que Néstor Gorosito no logró desmentir ni cuestionar la veracidad del informe oficial, conforme al numeral 1 del artículo 97° del RUJ-FPF, limitándose solo a negar haberse expresado así, lo que no convenció al tribunal.

Es importante aclarar que, para este órgano, la ofensa no fue el hecho de que 'Pipo' Gorosito haya cruzado el campo de juego, como alega el club, sino los insultos hacia los árbitros, como "son unos ladrones, una vergüenza" y "expúlsame, ratero con******", según se detalla en el informe.

En el fútbol peruano, Néstor Gorosito no ha sido el único sancionado por la FPF. Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, también recibió una suspensión de 8 fechas, y Paolo Guerrero, fue sancionado con una fecha adicional.

Vale la pena recordar que Paolo Guerrero recibió la tarjeta roja luego de reclamar airadamente al árbitro Bruno Pérez. Además, el informe de la Comisión Disciplinaria confirmó que el Estadio Alejandro Villanueva deberá jugar su próximo partido sin público.

