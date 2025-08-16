Tiembla Matute: Erick Noriega podría dejar Alianza Lima tras millonaria oferta de Gremio

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La calma en La Victoria se rompió de golpe y hoy todo Matute está con los nervios de punta. Erick Noriega, futbolista de Alianza Lima, podría dejar el club ante una jugosa propuesta que llegó desde Porto Alegre. El poderoso Gremio puso sobre la mesa una millonaria oferta que tiene a la dirigencia íntima evaluando el futuro del llamado 'Samurái'.

Erick Noriega podría dejar Alianza Lima

El buen momento de Erick Noriega en la Liga 1 y la Copa Libertadores no ha pasado desapercibido fuera del país. El futbolista, conocido cariñosamente por la hinchada como el 'Samurái', estaría en la mira del poderoso Gremio de Porto Alegre, club que habría realizado una propuesta multimillonaria para hacerse con sus servicios.

Según reveló el periodista Kevin Pacheco, la administración de Alianza Lima ya recibió una oferta formal por la venta y transferencia del futbolista. "Alianza Lima recibió una oferta formal por la venta, transferencia de Erick Noriega al Gremio de Porto Alegre", detalló.

"En este momento, la administración de Alianza se está reuniendo para mirar los pros y las contras de esta oferta para lo que viene, tanto del futbolista como para el club, y tomar una decisión en las próximas horas. Pero lo concreto es que Gremio ha realizado una oferta formal por Noriega", agregó.

Actualización: Alianza Lima tiene negociaciones avanzadas con Gremio por la venta de Erick Noriega. Club blanquiazul tuvo reunión hace minutos con brasileños para ultimar detalles. Cifra de Gremio supera la cláusula de la salida. Se espera cerrar todo el lunes. @RPPDeportes pic.twitter.com/fR8UPTYG9B — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) August 16, 2025

¿Qué números tiene Noriega en 2025?

El jugador de 25 años viene firmando una temporada sólida en tienda íntima, disputando 34 partidos oficiales en lo que va del 2025, con participación determinante tanto en la Liga 1 como en torneos internacionales.

En el campeonato local suma 20 encuentros (entre Apertura y Clausura), con 2 goles y 1.720 minutos jugados. En la Copa Libertadores disputó 11 partidos, acumulando 990 minutos y registrando 1 asistencia.

Mientras que en la Copa Sudamericana participó en 3 cotejos, sumando otros 270 minutos. En total, Erick Noriega registra 2.980 minutos en cancha, consolidándose como uno de los pilares en la zaga blanquiazul.

Contrato de Erick Noriega en Alianza

En un inicio, Erick Noriega estampó su firma por solo un año y medio, por lo que estaba previsto que quede libre a finales del 2025; sin embargo, debido a su gran desempeño en el arranque de la Liga 1 y la Copa Libertadores, la dirigencia blanquiazul decidió extenderle el contrato al 'Samurái' hasta el 2028.

La propuesta oficial del Gremio ha puesto en alerta a todo Matute, ya que Erick Noriega podría despedirse de la camiseta blanquiazul rumbo al fútbol brasileño tras su destacada campaña. Por ahora, la administración de Alianza Lima continúa evaluando los pro y contra de la millonaria negociación antes de tomar una decisión definitiva.