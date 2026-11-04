Pablo Guede confirma lesión de Renzo Garcés tras la victoria de Alianza Lima sobre Cienciano

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, confirmó el diagnóstico médico del defensor Renzo Garcés tras el encuentro disputado frente a Cienciano por el Torneo Clausura. El zaguero central tuvo que abandonar el campo de juego en el Estadio Alejandro Villanueva debido a un severo impacto en el rostro que le impidió disputar el segundo tiempo.

Las evaluaciones preliminares determinaron una fractura nasal que obligó al comando técnico a realizar variantes de emergencia para mantener la ventaja en el marcador.

Detalles del incidente en Matute y la sustitución de emergencia

La acción que derivó en la lesión ocurrió en los minutos finales del primer tiempo durante una disputa por el balón entre Renzo Garcés y el atacante Neri Bandiera. El defensor aliancista se llevó la peor parte del choque físico, quedando visiblemente afectado en la zona nasal antes de la retirada de ambos planteles hacia los vestuarios.

Pese a la intención del futbolista de continuar en el terreno de juego, el cuerpo médico y el comando técnico dispusieron su reemplazo inmediato durante el entretiempo. El volante Fernando Gaibor ingresó al campo para la etapa complementaria, lo que obligó al estratega a reordenar el esquema táctico y retroceder a Nicolás Díaz a la zaga central.

La decisión de sustituir al zaguero respondió a los protocolos de precaución médica para evitar complicaciones de mayor gravedad en el rostro del deportista. La medida permitió resguardar la integridad del jugador mientras el equipo lograba sostener el resultado favorable de 1-0 sobre el conjunto cusqueño.

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Diagnóstico médico y tiempo estimado de recuperación

En declaraciones brindadas al programa Doble Punta, el entrenador Pablo Guede explicó los motivos que determinaron la salida del defensor de 30 años. El técnico detalló que la recomendación del personal de salud fue determinante para suspender la participación del futbolista en el compromiso.

De acuerdo con lo expuesto por el estratega argentino, la indicación médica advirtió que un segundo impacto en la zona afectada hubiese requerido una intervención quirúrgica de urgencia. Por tal motivo, el comando técnico optó por retirar al jugador y priorizar su atención especializada de inmediato.

Respecto al periodo de inactividad, el cuerpo técnico precisó que el tiempo final de recuperación dependerá de los exámenes complementarios que se realizarán en las próximas horas. Las evaluaciones iniciales indican que el deportista no requerirá pasar por el quirófano para su restablecimiento.

En ese sentido, Pablo Guede esperará los informes médicos oficiales para definir el retorno de Renzo Garcés a los entrenamientos del primer equipo.