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No emite juicio

Renzo Reggiardo sobre primeros 100 días de la gestión de Fujimori: "Hay un Gobierno que se le ve dando señales"

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se manifestó sobre los primeros 100 días de gestión de Keiko Fujimori, además, señaló que por el momento no podría emitir una critica hacia la administración.

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/11/2026

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El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, se refirió a los primeros 100 días de gestión de Keiko Fujimori y explicó por qué considera que aún no puede ser crítico con el Gobierno. "Están haciendo grandes esfuerzos", expresó.

Municipalidad de Lima implementará sala de prevención

Renzo Reggiardo salía de reunirse con Marco Vinelli, titular del Midagri, quien, junto con la Municipalidad Metropolitana de Lima, inició las acciones para instalar una sala de prevención ante posibles cambios climatológicos.

"Vamos a poder tener herramientas que el propio Gobierno central nos está trasladando un software que nos va a permitir hacer simulaciones para poder controlar rápidamente e informar a la población, y que puedan protegerse para lo que venga después", afirmó.

Satélite y radar permitirán monitorear condiciones climáticas

Reggiardo también detalló las herramientas que se pondrán a disposición para ejecutar de manera efectiva el plan de prevención ante el fenómeno El Niño.

"Tendremos acceso al satélite y a un radar que está en una zona alta de la ciudad capital y podrá controlar el desplazamiento en detalle de las nubes y las precipitaciones que se puedan generar", detalló.

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Reggiardo destaca facultades para enfrentar principales problemáticas

Por otro lado, el alcalde de Lima señaló que el Gobierno de Keiko Fujimori viene realizando importantes esfuerzos. Asimismo, indicó que, pese a no recibir todas las facultades legislativas solicitadas inicialmente, el Ejecutivo obtuvo las principales atribuciones relacionadas con las dos problemáticas que más afectan a la ciudadanía peruana.

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"Están haciendo grandes esfuerzos. La delegación de facultades ya ha salido con algunas limitaciones. Y como es de conocimiento público, les han acortado un número importante de leyes que ellos querían  aprobar, pero ya tienen las herramientas para dictar las medidas en fenómeno El Niño y seguridad ciudadana", añadió.

Alcalde evita críticas y resalta esfuerzos del Gobierno

El burgomaestre limeño evitó cuestionar la gestión de Keiko Fujimori y destacó el empeño que, desde su perspectiva, viene demostrando el Gobierno. Además, consideró que las acciones del Ejecutivo están generando expectativas en la ciudadanía.

"Yo considero que están haciendo un gran esfuerzo para brindar todos los servicios que la población está esperando. No puedo ser crítico cuando hay un Gobierno que se le ve que está dando algunas señales y que nos dan alguna expectativa", sostuvo.

Los primeros 100 días de Keiko Fujimori: Un balance de su gestión, lo bueno y lo malo | POLITICA | CORREO

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, evaluó el inicio de la administración de Keiko Fujimori, que cumple sus primeros 100 días, y explicó los motivos por los que considera prematuro cuestionar su desempeño. En esa línea, resaltó el trabajo que viene realizando el Ejecutivo.

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