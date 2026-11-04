Horacio Melgarejo se refirió al tenso cruce con Gonzalo Aguirre tras cambiarlo ante Alianza Lima

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El director técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, se pronunció sobre el tenso momento que protagonizó con el mediocampista Gonzalo Aguirre durante el partido frente a Alianza Lima por la fecha 15 del Torneo Clausura. El estratega del conjunto cusqueño explicó que aún no ha entablado conversación con el futbolista tras su visible molestia por ser sustituido a pocos minutos de su ingreso al campo.

Explicación del comando técnico y la reacción del mediocampista

El incidente se desencadenó en el Estadio Alejandro Villanueva cuando Gonzalo Aguirre fue retirado del terreno de juego a los 16 minutos de haber ingresado en el segundo tiempo. El mediocampista mostró su frustración por la variante táctica y buscó un acercamiento con el estratega en la zona técnica, lo que motivó la intervención del resto del plantel y del cuerpo técnico.

"Al final es el nerviosismo de los jugadores. Cuando los saque, ellos tienen que entender que uno toma decisión, a veces son correctas, a veces no, pero eso queda en la cancha. Es un buen chico Gonzalo, tuvo una reacción como cualquier jugador joven, sangre caliente y ya con más tranquilidad se hablará en la semana", manifestó Melgarejo en declaraciones a L1 Radio.

El director técnico, quien fue expulsado en el tramo final del compromiso, señaló que el contexto posterior al encuentro no era el propicio para discutir la acción disciplinaria o táctica. La delegación imperial priorizó el retorno a la concentración tras consumarse el resultado negativo ante el cuadro blanquiazul.

"No he podido hablar con él aún, porque creo que no es momento. Estamos todos todavía un poco jodidos, calientes. Gonzalo es un buen chico, ya tendré que hablar con él, pero creo que no es momento. Ahora hay que ducharse, comer y descansar", agregó el entrenador.

Contexto de la sustitución táctica durante el encuentro en Matute

El ingreso de Gonzalo Aguirre al campo de juego se produjo en la etapa complementaria con el objetivo de reforzar el circuito de pase en el mediocampo de Cienciano. Sin embargo, la anotación de Eryc Castillo a favor de Alianza Lima alteró la planificación inicial del cuerpo técnico e impulsó una modificación inmediata en la estructura del equipo.

La decisión de retirar al volante con solo 16 minutos en cancha generó el reclamo directo del jugador al llegar a la banca de reemplazos. Integrantes del plantel cusqueño intervinieron para contener al futbolista, quien evidenció su disconformidad durante la transmisión oficial del evento deportivo.

El choque disputado en la capital finalizó con victoria por 1-0 a favor de Alianza Lima sobre la escuadra imperial. El plantel de Cienciano retorna a los entrenamientos para encarar el cierre del Torneo Clausura y definir la situación de sus integrantes.

En ese sentido, Horacio Melgarejo buscará dar por cerrado el episodio con Gonzalo Aguirre durante las sesiones de entrenamiento de la semana.