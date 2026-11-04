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Emitieron resolución

JEE de Ica proclama alcaldesa a segunda regidora en San Juan Bautista y frena reelección encubierta

El JEE adoptó esta resolución al desestimar la pretensión del actual burgomaestre, Jorge Luis Quispe Saavedra, quien postuló como primer regidor e intentó asumir nuevamente la titularidad del municipio.

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/11/2026

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Rita del Carmen Guerrero Cajo fue proclamada por el Jurado Electoral Especial de Ica como alcaldesa de San Juan Bautista. El caso marca un precedente al tratarse del primer rechazo a una reelección encubierta.

Antecedentes de la lista electoral y la estrategia de postulación

El caso se originó a partir de los resultados de los comicios desarrollados el pasado 4 de octubre de 2026, donde la agrupación política Renovación Popular Perú alcanzó la mayor cantidad de votos en el distrito. La lista acreditada presentó a Juana del Socorro Quispe Quijaite como postulante a la alcaldía y a Jorge Luis Quispe Saavedra, alcalde en ejercicio durante el periodo 2023-2026, en la posición de primer regidor.

Posterior a la jornada electoral, la candidata a la alcaldía presentó formalmente su renuncia al cargo, solicitud que fue aceptada por los organismos correspondientes. Este procedimiento colocó al actual burgomaestre en la línea directa de sucesión para asumir nuevamente la jefatura del municipio distrital para el siguiente periodo de gestión.

Ante la configuración de esta figura, el tribunal electoral procedió a revisar de oficio la validez del trámite y la conformidad constitucional de la sucesión planteada. Las autoridades electorales analizaron si el esquema de renuncia y reemplazo vulneraba la prohibición legal de reelección inmediata para alcaldes.

Fundamentos del JEE de Ica y proclamación de la autoridad edil

Durante la evaluación del expediente, el colegiado electoral consideró que el mecanismo empleado representaba una forma indirecta de extender el mandato de la autoridad distrital en funciones. La resolución emitida por el organismo precisó los alcances del pronunciamiento en salvaguarda de la normativa legal que rige las elecciones municipales.

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"Precisar que la presente decisión no constituye un desconocimiento arbitrario de la voluntad popular, sino una medida destinada a garantizar que el ejercicio del poder público se realice dentro de los límites constitucionales y legales", señala la entidad.

Imagen
Resolución del JNE.

En consecuencia, el Jurado Electoral Especial de Ica dejó sin efecto la sucesión a favor del primer regidor y dispuso la proclamación formal de Rita del Carmen Guerrero Cajo, quien figuraba en la segunda posición de regidores, como la nueva alcaldesa distrital de San Juan Bautista.

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La resolución fue notificada a las partes involucradas y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la entrega de credenciales y la actualización de las credenciales oficiales de la nueva gestión municipal.

En ese sentido, JEE garantizó el estricto cumplimiento de los límites legales que impiden la reelección inmediata de las autoridades municipales.

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