Fabián Bustos alista cambios en la alineación titular de Universitario para enfrentar a Sport Boys

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes y Sport Boys se enfrentarán en el Estadio Monumental de Ate por la decimocuarta jornada del Torneo Clausura. El compromiso resulta clave para ambas escuadras en la recta final del campeonato local, con el conjunto merengue enfocado en sostener la pelea por el título nacional y el cuadro chalaco en la búsqueda de puntos para asegurar una clasificación a torneos internacionales.

Planificación táctica del conjunto crema y modificaciones en el XI titular

El comando técnico de Universitario de Deportes evalúa variantes estratégicas para afrontar el partido en condición de local. La principal novedad radica en el arco estudiantil, donde Miguel Vargas asumiría la titularidad tras las actuaciones de Diego Romero en los compromisos recientes del certamen.

En la zona defensiva, la alineación mantendría a Williams Riveros y Anderson Santamaría como piezas centrales para contener los avances rivales. Por los laterales, Andy Polo y César Inga asumirían las funciones de proyección para abastecer a la línea ofensiva compuesta por Alex Valera y Gianluca Lapadula.

El mediocampo merengue estaría integrado por Horacio Calcaterra, Jairo Concha y Edison Flores, quienes tendrán la labor de elaborar las jugadas de ataque y mantener la posesión del balón. La estructura planteada por el estratega argentino busca consolidar el volumen ofensivo desde los primeros minutos del encuentro.

Estrategia de Sport Boys y alineaciones probables en el Estadio Monumental

Por su parte, el director técnico de Sport Boys, Carlos Desio, dispondrá una formación competitiva con la presencia de futbolistas de experiencia como Carlos Zambrano en la zaga defensiva y Christian Cueva en la creación de juego. El guardameta Diego Melián encabezará la alineación junto a los defensores Emilio Saba, Renzo Alfani y Mathias Llontop.

El sector medular del equipo rosado contará con la participación de Federico Illanes, Jostin Alarcón y Oslimg Mora para acompañar las labores de distribución de Cueva. En el ataque, la responsabilidad de generar peligro en la portería crema recaerá en la dupla conformada por Luis Urruti y Pablo Erustes.

De esta manera, Universitario alinearía con Vargas; Fara, Riveros, Santamaría; Calcaterra, Concha, Flores, Polo, Inga; Valera y Lapadula. En tanto, Sport Boys respondería con Melián; Saba, Zambrano, Alfani, Llontop; Cueva, Illanes, Alarcón, Mora; Urruti y Erustes.

En ese sentido, Fabián Bustos buscará asegurar la victoria en casa para mantener a Universitario de Deportes en los primeros lugares de la tabla de posiciones.