Ignacio Buse hace historia: vence al ruso Daniil Medvedev y clasifica a octavos del Masters de Paris

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El tenis peruano celebra una jornada histórica gracias a Ignacio Buse. El deportista nacional consiguió una de las victorias más importantes de su trayectoria profesional al derrotar al ruso Daniil Medvédev, número cinco del mundo, durante la segunda ronda del Masters 1000 de París 2026.

El encuentro se disputó este miércoles 4 de noviembre en las instalaciones del Paris La Défense Arena, donde el representante peruano se impuso por 2-0, con parciales de 6-4 y 6-4, después de una hora y 39 minutos de competencia.

El resultado cobra especial relevancia debido a la jerarquía de su contrincante, quien fue número uno del ranking ATP, campeón del US Open en 2021 y ganador del propio torneo parisino en 2020. Pese a la experiencia del ruso, Buse mostró seguridad en los momentos decisivos y consiguió sellar su clasificación a la siguiente instancia.

First Peruvian man to record a Top 10 win since 2008 🇵🇪🙌 Ignaico Buse takes down fourth seed Medvedev 6-4 6-4 to reach the third round! #RolexParisMasters https://t.co/IalRlQKYTh — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2026

Buse remontó en el segundo set y consiguió una victoria histórica

El primer parcial fue bastante disputado, con ambos tenistas manteniendo sus servicios hasta llegar al 4-4. Sin embargo, el peruano encontró la oportunidad de quebrar el saque de Medvédev y tomó ventaja para cerrar el set por 6-4.

La segunda manga presentó mayores dificultades para el representante nacional. El ruso consiguió ponerse 4-2 arriba y amenazaba con extender el encuentro a un tercer parcial. No obstante, Buse reaccionó, recuperó el quiebre y logró igualar el marcador.

Con el apoyo del público presente, el tenista peruano mantuvo la concentración y volvió a quebrar el servicio de su rival en el tramo final. Así consiguió otro 6-4 y selló una victoria que ya forma parte de los resultados más destacados del deporte nacional.

Además, el triunfo tiene un significado histórico: Buse se convirtió en el primer peruano en vencer a un jugador ubicado entre los cinco mejores del mundo desde que Luis Horna derrotó al argentino Guillermo Coria en Toronto, en 2004.

🇵🇪🎾 ¡𝙇𝙖 𝘽𝙪𝙨𝙚𝙣𝙚𝙩𝙖 𝙝𝙖𝙘𝙚 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙮 𝙛𝙞𝙧𝙢𝙖 𝙚𝙡 𝙢𝙚𝙟𝙤𝙧 𝙩𝙧𝙞𝙪𝙣𝙛𝙤 𝙙𝙚 𝙨𝙪 𝙘𝙖𝙧𝙧𝙚𝙧𝙖! Ignacio consigue victoria histórica para el tenis peruano tras vencer a Daniil Medvedev. Con este triunfazo, el peruano se mete en los octavos de final. https://t.co/1jP7ypRW9Q — ipdperu (@ipdperu) November 4, 2026

¿Quién será el próximo rival de Ignacio Buse en París?

Tras eliminar a Medvédev, el peruano ya conoce a su siguiente contrincante en los octavos de final. Se trata del portugués Nuno Borges, quien consiguió su clasificación luego de vencer al ruso Karen Khachanov por 6-3 y 6-4.

El enfrentamiento entre Buse y Borges está programado para este jueves 5 de noviembre en el torneo francés. El deportista nacional tendrá una nueva oportunidad para continuar avanzando y acercarse a los cuartos de final de uno de los campeonatos más importantes del circuito.

Ignacio Buse consiguió un resultado trascendental para el tenis peruano al eliminar a uno de los principales favoritos del Masters 1000 de París. Ahora, el desafío será mantener el nivel mostrado ante Medvédev y buscar una nueva victoria que le permita seguir haciendo historia en Francia.