Los Chankas anuncia que el encuentro frente a Alianza Lima se disputará con hinchada local por seguridad

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El club Los Chankas FC anunció que el próximo partido que afrontará ante Alianza Lima se disputará "únicamente" con hinchada local con el objetivo de preservar la seguridad de todos los asistentes e hinchas del cuadro de Andahuaylas.

Los Chankas vs. Alianza Lima solo con hinchada local

Los Chankas recibirán este domingo a Alianza Lima en un encuentro correspondiente a la penúltima jornada del Torneo Clausura. El duelo entre andahyalinos y victorianos se llevará a cabo en el Estadio Los Chankas desde la 1:00 p.m.

En la previa de este trascendental partido para el 'equipo guerrero', que buscan meterse entre los ocho primeros de la tabla acumulada de la Liga 1 y así alcanzar un boleto a la Copa Sudamericana, anunciaron este miércoles, 4 de noviembre, que el cotejo se disputará únicamente con hinchada local, con el objetivo de preservar la seguridad de todos los asistentes.

"El Club Los Chankas CYC informa a la opinión pública, a la hinchada en general y a los medios de comunicación que el encuentro frente a Alianza Lima, programado para el domingo 8 de noviembre, a la 1:00 p. m., en el Estadio Los Chankas, se disputará únicamente con hinchada local, con el objetivo de preservar la seguridad de todos los asistentes", se lee al inicio del texto.

Mensaje dirigido a la, hinchada, público general y la prensa

En esa línea, la institución deportiva se dirigió a la hinchada y al público general y los exhortó a asistir al estadio "con la camiseta oficial del club y a alentar a los Chankas con orden y respeto".

"Solicitamos no ingresar con camisetas, banderolas ni instrumentos alusivos al equipo visitante, a fin de evitar restricciones al momento del ingreso", expresó el club andahuaylino.

También, Los Chankas se dirigieron a los medios de comunicación a los cuales solicitó "brindar la máxima difusión posible a este comunicado" con el principal propósito de que la información llegue a todos los aficionados y se pueda vivir una jornada sin inconvenientes.

"Agradecemos su comprensión y colaboración para vivir una jornada deportiva con orden, respeto y seguridad. ¡Vamos, Chankas!", escribió el club Los Chankas en el final del pronunciamiento.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el club Los Chankas FC anunció que el partido frente a Alianza Lima, programado a disputarse el próximo domingo 8 de noviembre, se disputará "únicamente" con hinchada local para preservar la seguridad de los asistentes.