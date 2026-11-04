Cronograma de PAGO de pensiones ONP: ¿qué pensionistas cobrarán este viernes 6 de noviembre?

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te toca cobrar ya tu pensión? Conoce si eres uno de los pensionistas que podrá cobrar sus aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) el viernes 6 de noviembre, de acuerdo al cronograma oficial.

ONP iniciará pago de pensiones en noviembre 2026

No solo el anuncio de que el Gobierno entregará un bono de cerca de S/ 200 para los jubilados de la ONP en diciembre del presente año como parte de las medidas previstas para mitigar los efectos del fenómeno El Niño ha sorprendido a la ciudadanía.

Pues bien, se dio a conocer el cronograma de pagos de pensiones ONP que beneficiará a miles de adultos mayores correspondientes al mes de noviembre. De acuerdo a la entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el desembolso se dará de manera escalonada para evitar aglomeraciones y organizar los depósitos de más de 819 mil asegurados en todo el país.

La ONP precisa que los primeros beneficiarios en recibir el depósito correspondiente a noviembre serán los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 y el pago se realizará entre el 6 y 12 del presente mes.

¿Quiénes cobran su pensión ONP el 6 de noviembre?

De acuerdo con el calendario publicado por la ONP en sus redes sociales, los primeros beneficiarios en recibir el depósito correspondiente a noviembre serán los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 cuyos apellidos paternos comiencen con las letras A, B y C.

Este grupo podrá disponer de su dinero desde el viernes 6 de noviembre mediante el abono en sus respectivas cuentas bancarias. Los beneficiarios podrán disponer de sus fondos a través de diferentes canales, como entidades bancarias como Banco de la Nación, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, según sus preferencias.

Es importante precisar que el pago no se realizará de manera simultánea para todos los asegurados. El desembolso de las pensiones continuará durante la siguiente semana, según el orden alfabético establecido por la institución previsional.

Cronograma de pagos ONP: fechas clave para cobrar

Pero no te preocupes en caso de que no estés dentro de ese primer grupo del Decreto Ley N.° 19990, ya que hay otras fechas en que se realizará el desembolso de tus aportes a la ONP. Entre ellos:

Lunes 9 de noviembre : apellidos paternos de la D a la L.

: apellidos paternos de la D a la L. Martes 10 de noviembre : apellidos paternos de la M a la Q.

: apellidos paternos de la M a la Q. Miércoles 11 de noviembre: apellidos paternos de la R a la Z.

Asimismo, se reportó que el jueves 12 de noviembre recibirán su depósito los 102,200 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Mientras que el pago a domicilio será del 16 al 25 de noviembre. Para resolver dudas sobre las fechas y modalidades de pago, los pensionistas pueden comunicarse con ONP Te escucha al (01) 634 2222, opción 1.

De esta manera, los jubilados que buscan organizar sus gastos y conocer con anticipación cuándo tendrán disponible su pensión de noviembre de 2026, deberán revisar detalladamente el cronograma oficial de la ONP para saber si serán el primer grupo que recibirá el pago de sus pensiones el 6 de noviembre.