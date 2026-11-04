Real Madrid sufre, pero goza: remontada sobre la hora ante AEK y puntaje perfecto en la Champions

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El apodo del 'rey de Europa' no es en vano en el Real Madrid y lo ha demostrado en la presente Champions League. A pesar de un 2 a 1 en contra, el equipo merengue lo supo dar vuelta en su visita al AEK de Atenas de Grecia, con lo que suma 12 puntos tras cuatro fechas de la fase de liga.

Jerarquía para remontar

Los pupilos de José Mourinho habían sufrido en su última visita, tras estar 3-1 abajo ante la Roma, pero con temple lograron imponerse en la parte final. Ante el conjunto helénico también hubo complicaciones y al minuto 12 Aboubakary Koita abrió el marcador.

Sin embargo, el talento individual marcó diferencias y a los 32' Marc Cucurella sacó un centro desde la izquierda y Jude Bellingham, desmarcado, puso el taco para desviar el balón y vencer al arquero Alberto Brignoli. Es el primer tanto del volante británico en la presente edición.

Aunque el Real Madrid tuvo mayor protagonismo, le costó romper el cerco griego y de una contra vulneró la defensa madridista. Koita recibió por la izquierda y esperó la incursión del albano Stavro Pilo quien la metió debajo de las piernas de Thibaut Courtois a 15 minutos del final del compromiso.

A la 'casa blanca' no se le puede dar por muerto y en una rápida reacción Kylian Mbappé equiparó las acciones al 78' marcando bajo del arco. Cuando se jugaba el segundo minuto del tiempo agregado, Federico Valverde con un 'misil' de fuera del área decantó la balanza a favor del conjunto español.

Real Madrid entre los líderes

Este resultado le permite al 15 veces campeón de Europa ubicarse entre los líderes de la Liga de Campeones, tras sumar 12 puntos en cuatro fechas. De momento, junto al Paris Saint Germain son los que cuentan con puntaje perfecto fruto de un pleno de victorias.

Liverpool, que tenía la chance de seguir esta misma línea, sucumbió este miércoles en su visita al Fenerbahce en el 'infierno turco'. Solo el Real Betis que visita al Borussia Dortmund en el Westfalenstadion podría subirse al podio de los líderes del torneo más importante de clubes de Europa si se va con un triunfo.

El Real Madrid no se dejó doblegar por el AEK de Atenas que supo golpear en momentos claves y con la jerarquía de su plantel dio vuelta al marcador, quedándose con el triunfo que le permite compartir la punta de la fase de liga de la Champions League con el PSG.