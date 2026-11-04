Horacio Melgarejo ofrece disculpas a la hinchada de Alianza Lima tras su polémica expulsión

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El director técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, ofreció disculpas públicas a la hinchada y a la institución de Alianza Lima tras los incidentes protagonizados al cierre del encuentro disputado en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Declaraciones de arrepentimiento y explicación de los hechos en Matute

Tras la conclusión del compromiso que finalizó con victoria local por 1-0, el entrenador del cuadro cusqueño se pronunció en medios de comunicación para manifestar su postura sobre lo ocurrido en el campo de juego. El técnico reconoció que su conducta no correspondió a su rol profesional dentro del campo de juego.

"Me ganó el nerviosismo, quiero pedir disculpas a la gente de Alianza, no tengo que reaccionar así más allá de los insultos, escupitajos y un montón de cosas que me tiraron", expresó el técnico de Cienciano en Liga 1 Max.

El incidente escaló hacia la zona de camarines cuando miembros del comando técnico y la directiva de Alianza Lima recriminaron la actitud del entrenador visitante. El altercado requirió la intervención del personal de seguridad para evitar enfrentamientos mayores entre las delegaciones de ambos clubes.

"Vuelvo a decir, pido disculpas a la gente de Alianza, no corresponde hacer lo que hice. Y a partir de ahí, seguir peleando y tratando de dejar lo más arriba posible a Cienciano; pero el objetivo principal es pedir disculpas a Alianza Lima, a su gente y al fútbol peruano", añadió Melgarejo.

El estratega enfatizó su intención de cerrar la controversia generada con la afición rival y mantener el enfoque en los compromisos restantes del campeonato local con la escuadra imperial.

✅ EN VIVO Horacio Melgarejo "Me ganó el nerviosismo, quiero pedir disculpas a la gente de Alianza, no tengo que reaccionar así más allá de los insultos, no corresponde hacer lo que hice" #L1Radio 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGymSr https://t.co/3zxb8vF3Pz — L1MAX (@L1MAX_) November 4, 2026

Situación contractual del comando técnico y cierre de la jornada

Además de referirse al altercado en el campo, Horacio Melgarejo abordó aspectos vinculados a su permanencia en el banquillo del conjunto cusqueño para las próximas temporadas. La dirigencia de Cienciano evalúa el desempeño del cuerpo técnico tras los resultados obtenidos en el tramo final del torneo.

Al ser consultado sobre su continuidad al mando del primer equipo, el técnico argentino aclaró que los eventos ocurridos en el Estadio Alejandro Villanueva constituyen un hecho aislado de las negociaciones que sostiene con la administración del club.

El plantel de Cienciano retornará a los entrenamientos en Cusco para preparar la siguiente jornada del certamen, mientras la directiva analiza las evaluaciones correspondientes a la gestión deportiva.

En ese sentido, Horacio Melgarejo esperará la determinación de las autoridades disciplinarias y de la directiva de Cienciano sobre su continuidad al frente del equipo.