Jesús Owono rompe su silencio tras el fallecimiento de Jesús de Miguel: "Los días más difíciles de mi vida"

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La muerte de Jesús de Miguel continúa golpeando al FC Andorra. En medio del difícil momento que atraviesa el club, el arquero Jesús Owono decidió compartir un mensaje personal para expresar su dolor por el fallecimiento del futbolista, que ocurrió el último lunes.

Owono se pronuncia por primera vez sobre choque con Jesús de Miguel

Dos días después de que se produzca el fatídico choque en el estadio Heliodoro Rodríguez López, que desencadenó en el deceso del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, el guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, ha expresado su pesar por el jugador con el que protagonizó el fatídico choque.

Mediante un comunicado difundido por la institcuión deportiva que integra, el golero reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles que le ha tocado atravear en su vida y que todavía no logra procesar lo suscitado.

"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", expresó Owono en un principio de su pronunciamiento.

Además, sostuvo que siente "un dolor enorme por la pérdida de Jesús" y agregó que piensa "en él, en su familia y en todas las personas que lo querían". También fue claro al admitir que surgirán cuestionamientos en su contra por el fatídico suceso, pero que lo afrontará respetuosamente y deseó un descanso pacífico al atacante del club Tenerife.

"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, enfrentaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús", manifestó.

Comunicado de Owono publicado por Andorra FC

La Federación de Guinea Ecuatorial brinda respaldo a Owono

Por su parte, la Federación Ecuatoguineana de Fútbol publicó un comunicado en el que expresó sus condolencias al club y manifestó su respaldo a Jesús Lázaro Owono.

"Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo", expresó la Federación sobre Owono.

En ese sentido, aseguró que le brindará "todo nuestro respaldo humano y profesional", al mismo tiempo que reconoció la dureza de un episodio que nadie relacionado con el deporte quisiera vivir.

Luego de dos días de que protagonice un fuerte y fatídico choque que culminó en la muerte del delantero del club Tenerife, Jesús de Miguel, el guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles que le ha tocado atravear en su vida y que todavía no logra procesar lo suscitado.