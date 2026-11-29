29/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este domingo 29 de noviembre la pelota sigue rodando en las canchas del planeta con una cargada agenda tanto en el torneo local como en el Viejo Continente. En el Perú todas las miradas estarán puestas en la semifinal de ida de la Liga 1 entre Sport Huancayo y Universitario, además de la definición por el ascenso en la Liga 2

En Europa destacan partidazos como el Arsenal vs Manchester City y el Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen. En la siguiente nota sabrás dónde y a qué hora ver este y otros compromisos en vivo.

Partido de la Liga 1 de HOY

El fútbol peruano vive una jornada clave con el partido de ida por las semifinales del campeonato. Sport Huancayo recibe a Universitario en busca de sacar ventaja en la serie.

03:00 p.m. | Sport Huancayo vs Universitario — L1 Max (vive la transmisión del partido por Exitosa Deportes desde las 12:30 p.m.)

¡𝗧𝗿𝗲𝘀 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗼𝘀 𝘆 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗽𝗮 𝗲𝗻 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗼! 🏆 Con Alianza Lima esperando en la final, Sport Huancayo y Universitario buscan su boleto en la recta final de la #Liga1TeApuesto ⚽✨ #ElADNdelHincha https://t.co/D5aDvGjwVY — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) November 27, 2026

Partidos de la Liga 2 de HOY

La segunda división peruana también acapara las miradas con dos duelos en simultáneo, entre los que destaca el choque entre ADA Jaén y Universidad San Martín, donde se definirá al primer equipo ascendido para la siguiente temporada.

03:00 p.m. | Unión Comercio vs Carlos Mannucci — Bicolor+

03:00 p.m. | ADA Jaén vs San Martín — Bicolor+

Partido de la Copa Perú de HOY

El tradicional certamen del fútbol macho dice presente en la programación dominical con un compromiso por la tarde.

02:00 p.m. | Cajabamba vs Viargoca — TV 360

Partidos de la Premier League de HOY

El fútbol inglés ofrece una intensa jornada con seis encuentros. La atención se centra desde temprano en el duelo entre Everton y Liverpool, y cierra con el plato fuerte del día: Arsenal ante Manchester City.

07:00 a.m. | Everton vs Liverpool — ESPN

09:05 a.m. | Brighton vs Newcastle — Disney+ Premium

09:05 a.m. | Crystal Palace vs Hull — ESPN

09:05 a.m. | Fulham vs Bournemouth — Disney+ Premium

09:05 a.m. | Sunderland vs Tottenham — Disney+ Premium

11:30 a.m. | Arsenal vs Manchester City — ESPN

Partidos de LaLiga de HOY

Continúa la actividad en el fútbol español con cuatro partidos, en los que resalta la visita del Barcelona frente a Deportivo La Coruña, además del choque entre Real Sociedad y Sevilla.

08:00 a.m. | Valencia vs Osasuna — DSports

10:15 a.m. | Deportivo La Coruña vs Barcelona — DSports

12:30 p.m. | Celta de Vigo vs Villarreal — DSports

03:00 p.m. | Real Sociedad vs Sevilla — ESPN

Partidos de la Serie A de HOY

La liga italiana presenta cuatro compromisos a lo largo del domingo, con la participación de equipos protagonistas como Napoli, Roma y Juventus.

06:30 a.m. | Udinese vs Fiorentina — Disney+ Premium

09:00 a.m. | Sassuolo vs Napoli — Disney+ Premium

12:00 p.m. | Roma vs Monza — Disney+ Premium

02:45 p.m. | Como vs Juventus — ESPN

Partidos de la Bundesliga de HOY

El campeonato alemán cierra la semana con tres duelos, donde sobresale el enfrentamiento de alto voltaje entre Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen.

09:30 a.m. | Friburgo vs RB Leipzig — Disney+ Premium

11:30 a.m. | Hoffenheim vs Augsburgo — Disney+ Premium

01:30 p.m. | Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen — ESPN

Partidos de la Ligue 1 de HOY

Francia también tiene acción dominical con tres encuentros, cerrando la jornada con el atractivo choque entre Lyon y Mónaco.

09:00 a.m. | Auxerre vs Marsella — Disney+ Premium

11:15 a.m. | Toulouse vs Stade Rennais — ESPN

02:45 p.m. | Lyon vs Mónaco — Disney+ Premium

Con esto, has conocido los principales partidos del fútbol peruano y de las grandes ligas de Europa que se jugarán este domingo. Ahora tienes a tu disposición todos los horarios y los canales para seguirlos en vivo.