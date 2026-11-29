29/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 29/11/2026
Este domingo 29 de noviembre la pelota sigue rodando en las canchas del planeta con una cargada agenda tanto en el torneo local como en el Viejo Continente. En el Perú todas las miradas estarán puestas en la semifinal de ida de la Liga 1 entre Sport Huancayo y Universitario, además de la definición por el ascenso en la Liga 2
En Europa destacan partidazos como el Arsenal vs Manchester City y el Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen. En la siguiente nota sabrás dónde y a qué hora ver este y otros compromisos en vivo.
Partido de la Liga 1 de HOY
El fútbol peruano vive una jornada clave con el partido de ida por las semifinales del campeonato. Sport Huancayo recibe a Universitario en busca de sacar ventaja en la serie.
- 03:00 p.m. | Sport Huancayo vs Universitario — L1 Max (vive la transmisión del partido por Exitosa Deportes desde las 12:30 p.m.)
Partidos de la Liga 2 de HOY
La segunda división peruana también acapara las miradas con dos duelos en simultáneo, entre los que destaca el choque entre ADA Jaén y Universidad San Martín, donde se definirá al primer equipo ascendido para la siguiente temporada.
- 03:00 p.m. | Unión Comercio vs Carlos Mannucci — Bicolor+
- 03:00 p.m. | ADA Jaén vs San Martín — Bicolor+
Partido de la Copa Perú de HOY
El tradicional certamen del fútbol macho dice presente en la programación dominical con un compromiso por la tarde.
- 02:00 p.m. | Cajabamba vs Viargoca — TV 360
Partidos de la Premier League de HOY
El fútbol inglés ofrece una intensa jornada con seis encuentros. La atención se centra desde temprano en el duelo entre Everton y Liverpool, y cierra con el plato fuerte del día: Arsenal ante Manchester City.
- 07:00 a.m. | Everton vs Liverpool — ESPN
- 09:05 a.m. | Brighton vs Newcastle — Disney+ Premium
- 09:05 a.m. | Crystal Palace vs Hull — ESPN
- 09:05 a.m. | Fulham vs Bournemouth — Disney+ Premium
- 09:05 a.m. | Sunderland vs Tottenham — Disney+ Premium
- 11:30 a.m. | Arsenal vs Manchester City — ESPN
Partidos de LaLiga de HOY
Continúa la actividad en el fútbol español con cuatro partidos, en los que resalta la visita del Barcelona frente a Deportivo La Coruña, además del choque entre Real Sociedad y Sevilla.
- 08:00 a.m. | Valencia vs Osasuna — DSports
- 10:15 a.m. | Deportivo La Coruña vs Barcelona — DSports
- 12:30 p.m. | Celta de Vigo vs Villarreal — DSports
- 03:00 p.m. | Real Sociedad vs Sevilla — ESPN
Partidos de la Serie A de HOY
La liga italiana presenta cuatro compromisos a lo largo del domingo, con la participación de equipos protagonistas como Napoli, Roma y Juventus.
- 06:30 a.m. | Udinese vs Fiorentina — Disney+ Premium
- 09:00 a.m. | Sassuolo vs Napoli — Disney+ Premium
- 12:00 p.m. | Roma vs Monza — Disney+ Premium
- 02:45 p.m. | Como vs Juventus — ESPN
Partidos de la Bundesliga de HOY
El campeonato alemán cierra la semana con tres duelos, donde sobresale el enfrentamiento de alto voltaje entre Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen.
- 09:30 a.m. | Friburgo vs RB Leipzig — Disney+ Premium
- 11:30 a.m. | Hoffenheim vs Augsburgo — Disney+ Premium
- 01:30 p.m. | Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen — ESPN
Partidos de la Ligue 1 de HOY
Francia también tiene acción dominical con tres encuentros, cerrando la jornada con el atractivo choque entre Lyon y Mónaco.
- 09:00 a.m. | Auxerre vs Marsella — Disney+ Premium
- 11:15 a.m. | Toulouse vs Stade Rennais — ESPN
- 02:45 p.m. | Lyon vs Mónaco — Disney+ Premium
Con esto, has conocido los principales partidos del fútbol peruano y de las grandes ligas de Europa que se jugarán este domingo. Ahora tienes a tu disposición todos los horarios y los canales para seguirlos en vivo.