28/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El joven creador de contenido, Clíver Huamán Sánchez, conocido popularmente como Pol Deportes, estuvo a cargo de la presentación oficial de la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, disputada en el estadio Centenario de Montevideo.

Recuerdo de su transmisión desde un cerro

Durante su participación frente al público presente en las tribunas y la audiencia internacional que seguía la transmisión televisiva, el joven peruano evocó el episodio hace exactamente un año, cuando relató la definición del certamen continental desde una zona elevada utilizando únicamente un teléfono móvil.

"Hace un año subí una montaña para relatar la final más importante del continente, con un teléfono y con un sueño. Quería que mi pueblo sintiera la misma emoción y la misma pasión de hoy", mencionó Clíver Huamán Sánchez, recordando los acontecimientos.

Aquella cobertura independiente había captado la atención de los seguidores del fútbol sudamericano por las condiciones geográficas y técnicas en las que se ejecutó, permitiendo que su localidad viviera las incidencias del encuentro decisivo a través de su narración.

Con su presencia en Montevideo, Huamán Sánchez pasó de realizar una transmisión autogestionada en altura a integrar el programa oficial de presentación en uno de los escenarios emblemáticos del fútbol mundial, consolidando su alcance dentro de las coberturas deportivas en plataformas digitales.

Apertura oficial del encuentro en el estadio Centenario

En el tramo final de su exposición desde el campo de juego del estadio Centenario, Pol Deportes expresó su sorpresa sorpresa por formar parte del evento desde el interior del recinto deportivo y dio la bienvenida oficial a los aficionados antes del pitazo inicial entre los representantes de Argentina y Brasil.

"Nunca imaginé que hoy estaría acá viviendo esta historia desde aquí dentro. Bienvenidos, hoy se juega por la gloria eterna", finalizó.

Inmediatamente después de que el streamer peruano concluyera su mensaje en el terreno de juego, los organizadores del certamen activaron la cuenta regresiva oficial sobre el gramado para dar paso al ingreso definitivo de los protagonistas y al arranque del compromiso.

De esta manera, la ceremonia previa en Montevideo quedó marcada por la participación del representante peruano en el acto central de apertura de la final continental entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

En ese sentido, Pol Deportes presentó la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo, recordó la transmisión que realizó hace un año desde una montaña y dio inicio a la cuenta regresiva para el comienzo del partido.