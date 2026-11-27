27/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras conseguir un repunte en el Torneo Clausura con Sporting Cristal, en el que llegó a pelear por el título hasta la última fecha, la renovación de Roberto Mosquera parecía encaminada. Sin embargo, desde la dirigencia celeste estarían considerando no seguir con el entrenador nacional para la próxima temporada.

Diferencias entre ambas partes

Según el periodista Denilson Barrenechea, las negociaciones entre la 'mosca' y la directiva 'bajopontina' se han congelado por algunas diferencias que mantienen. Por esto, la firma de un nuevo contrato para que esté al frente del primer equipo la próxima campaña se ha frenado y se esperan que las próximas horas sean determinantes.

"El tema con Roberto Mosquera se está entrampando mucho. De momento, la expectativa es que posiblemente no continúe. Hay otros factores por el lado de la directiva, que hacen que el tema no este avanzando", manifestó el comunicador, durante una reciente emisión del programa de internet 'A Presión'.

🤔 ¿Siguen Mosquera y Uribe en Sporting Cristal? ➡️ La información de @Denilson_Jarde en #EstudioFútbol https://t.co/kpbqFTlhGN — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) November 28, 2026

Señaló que el punto mayor no es el económico, dando a entender un desacuerdo entre él y la dirigencia rimense. Además, agregó que la situación con Julio César Uribe, director de fútbol del cuadro 'cervecero' "está difícil", por lo que su continuidad para el 2027 en el cargo tampoco está garantizada.

Por último, habló de algunas novedades en tienda celeste, como la renovación por un año de Leandro Sosa, a la que solo le falta la firma. También aseguró que Santiago González extenderá su vínculo con Sporting Cristal y se buscará que adopte la nacionalidad para que libere uno de los cupos de extranjeros.

Números de Roberto Mosquera con Sporting Cristal

Tras la salida de Paulo Autuori a finales de marzo y la posterior de Zé Ricardo al final del Torneo Apertura, el área deportiva de los 'bajopontinos' optó por un viejo conocido para el banco, con 'la mosca'. Con él, llegaron algunos jugadores como Hernán Barcos y Michael Hoyos, para reforzar el frente de ataque.

El comienzo fue negativo, con la eliminación de la Copa Sudamericana ante RB Bragantino de Brasil, pero con todo enfocado en la Liga1 y la Copa de la Liga, en el Clausura dirigió 17 partidos, con 11 triunfos, dos empates y cuatro derrotas. En el otro certamen, alcanzó la final que ganó en Trujillo ante Alianza Atlético.

Aunque la continuidad de Roberto Mosquera en Sporting Cristal parecía asegurada, algunas discrepancias con la directiva celeste podrían traerse abajo la renovación. Así lo dio a conocer el periodista Deinlson Barrenechea.