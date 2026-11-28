28/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores tras derrotar por 1-0 a Estudiantes de La Plata en el partido decisivo del torneo continental. El único gol del encuentro fue convertido por el delantero paraguayo Ramón Sosa a los 53 minutos, resultado que permitió al conjunto brasileño obtener el cuarto trofeo de esta competición en su historia.

Desarrollo de la primera mitad de la Copa Libertadores

Durante los primeros pasajes del encuentro, el cuadro brasileño asumió la iniciativa y registró un 69,8 % de posesión del balón frente al 30,2 % del equipo argentino, que optó por replegar sus líneas en el mediocampo para bloquear los circuitos de pase y apostar por transiciones rápidas.

A pesar del control territorial, Palmeiras encontró dificultades para generar espacios en el área rival durante los primeros veinte minutos, mientras Estudiantes registró su primera aproximación al minuto 10 mediante un cabezazo elevado de Guido Carrillo y otro intento de Piovi que fue bloqueado por la defensa.

El trámite estuvo marcado por constantes interrupciones y juego físico lo que derivó en amonestaciones durante la primera etapa para González Pírez y Marcos Rojo en el conjunto argentino, así como para López, Giay y el guardameta Carlos Miguel en la escuadra brasileña.

En el tiempo añadido antes del descanso, Palmeiras generó sus dos ocasiones más claras: un remate de Evangelista que se desvió en Marcos Rojo e impactó en el poste derecho, y un cabezazo de Murrillo que fue contenido por el arquero Fernando Muslera, cerrando el primer tiempo sin goles.

Gol decisivo y cierre del partido

En el inicio del segundo tiempo, el conjunto brasileño intensificó su juego ofensivo por las bandas mediante las proyecciones de John Arias y logró abrir el marcador a los 53 minutos, cuando un pase elevado y una posterior asistencia de cabeza de Arias dejaron a Ramón Sosa frente al arco para definir el 1-0.

Tras la desventaja, Estudiantes adelantó sus líneas y realizó variantes con los ingresos de Cetré, Meza y Palacios, generando mayor profundidad ofensiva y exigiendo al arquero Carlos Miguel con un cabezazo de Cetré al minuto 74 y un remate de Palacios al 84 que pasó cerca de la portería.

Por su parte, Palmeiras administró la ventaja cediendo terreno y refrescando su ataque con las entradas de Vítor Roque, Mauricio y Andreas Pereira, quien en los ocho minutos de adición tuvo una oportunidad clara para ampliar el marcador tras anticiparse a la salida de Fernando Muslera, pero perdió el control del balón.

El conjunto argentino intentó igualar el compromiso en el tramo final mediante centros al área y un disparo desviado de Marcos Rojo al minuto 90, pero la defensa brasileña sostuvo el resultado hasta el pitazo final que confirmó el campeonato.

En ese sentido, Palmeiras derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final gracias al gol de Ramón Sosa a los 53 minutos del segundo tiempo tras una asistencia de cabeza de John Arias asegurando el cuarto título de la Copa Libertadores en su historia.