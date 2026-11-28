28/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En la consigna de obtener un buen resultado en el partido de ida de la semifinal del playoff de la Liga1, el entrenador de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, estaría considerando mover su 11 inicial para el partido ante Sport Huancayo. Para ello, prepara una serie de variantes para no irse de la altura e irse con un resultado adverso y abultado.

Los cambios de Bustos

De acuerdo con el programa de internet Colectivo World, el estratega argentino moverá piezas desde el arco, y le regresará la titularidad al portero Diego Romero, tras el mal desempeño que tuvo Miguel Vargas en la última fecha del Torneo Clausura, cuando no estuvo acertado ante los ataques del 'rojo matador'.

La formación en defensa no se movería y la línea de tres zagueros la conformarían Williams Riveros, Anderson Santamaría, además de Caín Fara, quien se recuperó y entrena con el equipo. Con esto, perdería su lugar Matías Di Benedetto, que fue de la partida el último domingo.

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Por la banda derecha se mantendría de titular Andy Polo, mientras que por el otro sector Di Benedetto podría tomar este lugar, ante una recaída de César Inga. Por esta baja, Bustos se vería obligado a improvisar y a utilizar a un central sin recorrido por los carriles.

El mediocampo tendría otra novedad con la inclusión de Horacio Calcaterra, quien superó problemas musculares que lo alejó de las canchas y con ello, haría dupla con Jorge Murrugarra, que vuelve tras sanción. Falta confirmarse si irá del arranque Jairo Concha y en la delantera se estima la dupla Alex Valera - Lisandro Alzugaray, ante la ausencia de Gianluca Lapadula.

Ida de las semifinales

La primera semifinal se jugará este domingo 29 de noviembre a las 3:00 de la tarde en el estadio IPD Huancayo. Por disposiciones de seguridad, solo se permitirá el ingreso de hinchas locales y se ha habilitado la tribuna occidente.

El cuadro crema busca acceder a la final en la que se enfrentaría a Alianza Lima para defender su tricampeonato. Del lado huancaíno, la semana anterior, en el mismo escenario y ante el mismo rival, consiguió su primer título profesional, y su tercera participación en Copa Libertadores.

Universitario visita a Sport Huancayo este domingo por la primera semifinal del playoff de la Liga1. Para este partido, el entrenador Fabián Bustos realizaría algunos cambios y optaría por unas variantes, luego de que la semana anterior dejó un papel discreto y se fue con un 4-1 en contra.