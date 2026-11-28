28/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este sábado 28 de noviembre la pelota no se detiene en las canchas del planeta y se juegan partidos en las grandes ligas de Europa, como en nuestro continente. La Copa Libertadores llega a su fin con la final entre Palmeiras y Estudiantes de la Plata y en la siguiente nota sabrás dónde y a qué hora verlo, así como otros compromisos.

Partido de la Copa Libertadores de HOY

Se cierra la edición 2026 del máximo torneo de clubes de Sudamérica con el duelo entre el 'verdao' y el 'pincharrata'. El cuadro brasileño busca mantener la hegemonía de los cuadros de su país, así como su cuarto título, mientras que el elenco argentino ganarla por primera vez en 17 años y sumar cinco estrellas.

03:00 p.m. | Palmeiras vs Estudiantes de la Plata — ESPN/ Disney+

🇧🇷🏆🇦🇷 ¡Juegan por la #GloriaEterna! Hoy se define la CONMEBOL #Libertadores: @Palmeiras y @EdelpOficial, mano a mano https://t.co/8fFqsLTUYw — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 28, 2026

Partidos de LaLiga de HOY

Continúa la fecha 14 del fútbol español con cuatro cuatro duelos, en los que destaca la participación de Real Madrid y Atlético de Madrid, el primero de local y el segundo de visita.

08:00 a.m. | Real Betis vs Rayo Vallecano — ESPN/ Disney+

— ESPN/ Disney+ 10:15 a.m. | Málaga vs Athletic Club — DSports, Paramount+

— DSports, Paramount+ 12:30 p.m. | Elche vs Atlético de Madrid — DSports, Paramount+

— DSports, Paramount+ 03:00 p.m. | Real Madrid vs Alavés — ESPN/ Disney+

Partidos de la Premier League de HOY

La jornada 12 del fútbol inglés sigue con tres emocionantes encuentros, en los que resalta el del Manchester United, obligado a ganar para salir de la zona de descenso.

10:00 a.m. | Manchester United vs Brentford — ESPN/ Disney+

— ESPN/ Disney+ 10:00 a.m. | Leeds United vs Coventry City — Disney+

— Disney+ 12:30 p.m. | Ipswich Town vs Aston Villa — ESPN/ Disney+

Partidos de la Serie A de HOY

Juega el actual campeón del fútbol italiano que ha perdido terreno ante los equipos de la capital y con un triunfo podría igualar la línea de la Lazio, actual líder del torneo.

09:00 a.m. | Frosinone vs Parma — ESPN/ Disney+

— ESPN/ Disney+ 10:00 a.m. | Torino vs Lazio — Disney+

— Disney+ 02:45 p.m. | Inter vs Genoa — ESPN/ Disney+

Partidos de la 1. Bundesliga de HOY

Se juega la fecha 11 del fútbol alemán con el derbi del norte y sur entre el Bayern y Hamburgo. El Mainz 05 donde milita Fabio Gruber también entra en acción.

09:30 a.m. | Mainz 05 vs Union Berlin — Disney+

— Disney+ 09:30 a.m. | Hamburgo vs Bayern Múnich — ESPN/ Disney+

— ESPN/ Disney+ 09:30 a.m. | Colonia vs Elversberg — Disney+

— Disney+ 09:30 a.m. | Paderborn vs Schalke 04 — Disney+

— Disney+ 09:30 a.m. | Stuttgart vs Eintracht Frankfurt — ESPN/ Disney+

Con esto, has conocido los principales partidos de las grandes ligas de Europa y de la Copa Libertadores que se jugarán este sábado. Ahora tienes a tu disposición todos los horarios y dónde seguirlos en vivo.