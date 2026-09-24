Perú es campeón absoluto de paleta frontón en los Juegos Suramericanos 2026: Kevin Martínez y Valeria Garcés consiguieron el oro

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La paleta frontón, deporte originario del Perú, hizo su debut en los XIII Juegos Suramericanos precisamente en la presente edición de Santa Fe 2026 y lo hizo de la mejor manera. Y es que los deportistas Kevin Martínez y Valeria Garcés consiguieron las medallas de oro en la categoría masculino y femenina, respectivamente.

Kevin Martínez se consagró con la medalla de oro tras una destacada actuación

El Team Perú continúa cosechando nuevos triunfos y va sumando más preseas doradas para nuestro país en la competencia desarrollada en Argentina. En esta ocasión el deporte que brilló durante la jornada de este jueves, 24 de septiembre, fue la paleta frontón.

En la rama, Kevin Martínez conquistó la medalla de oro al completar una participación destacada. El integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD) se impuso por 2-0 a su rival argentino Guillermo Osorio en el encuentro por el título.

Christopher Martínez venció 2-0 al argentino Guillermo Osorio y conquistó el oro en paleta frontón individual masculino. 🇵🇪#PanamSports #Suramericanos2026 #Frontón pic.twitter.com/U5wsxBL33j — Panam Sports (@PanamSports) September 24, 2026

El atleta peruano no dejó dudas de su superioridad ante el originario de Argentina en los parciales en los que con contundencia y firmeza ganó 15-9 y 15-11. para convertirse en campeón absoluto y estar en lo más alto del podio suramericano.

Durante el encuentro, el jugador de paleta frontón tuvo una actuación marcada por la precisión en los golpes, la contundencia y su buen estado físico lo que terminó por ser factores claves que lo llevaron a la gloria.

Valeria Garcés brilla con una perfecta presentación en la competencia femenina

Por su parte, en la categoría femenina, la peruana Valeria Garcés también realizó una gran actuación a lo largo de la competencia debido a que no cedió ni un solo cotejo. Sin mayores complicaciones y con solidez logró vencer por 2-0 a su contrincante boliviana llamada Rocío Rengifo y también a la venezolana Diana Rangel. En tanto, ante la argentina Melina Spahn avanzó por un tema de retiro.

¡Emoción viva en la cancha de Paleta Frontón!



La peruana Valeria Garcés dominó de principio a fin la gran final y superó 2-0 a la argentina Melina Spahn para coronarse campeona en los #Suramericanos2026. 🥇🇵🇪



La argentina Melina Spahn se quedó con una valiosa medalla de... pic.twitter.com/PVPqnz4lGu — Panam Sports (@PanamSports) September 24, 2026

Cabe señalar que, previamente a alzarse con el oro para el Perú, Martínez logró salir victorioso al boliviano Daniel Condori, al chileno Renato Bolelli y también al venezolano Víctor Moreno. En el tramo final, la peruana ratificó su buen momento y derrotó a Spahn sin complicaciones 2-0 comn parcials 15-8 y 15-7.

Es así que, el Perú brilló en la jornada de este jueves, 24 de septiembre, en los XIII Juegos Suramericanos debido a que los atletas de paleta de frontón, Kevin Martínez y Valeria Garcés se consagraron como campeones de esta disciplina en sus categorías logrando alzarse con las preseas doradas.