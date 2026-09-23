Perú vs. Argentina EN VIVO HOY: hora y en dónde ver el partido por semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana sub-19 se impuso 2-0 a su similar de Panamá y consiguió su boleto a de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Ahora deberá afrontar otro desafío grande cuando se enfrente ante Argentina con el principal objetivo de meterse a la final de la competición.

Perú vs. Argentina: ¿a qué hora es el partido?

Pese a que el cuadro nacional inició el torneo con el pie izquierdo al ser derrotado 2-0 a manos de Colombia, posteriormente logró su primera victoria al vencer 2-0 al combinado chileno y en el cierre del Grupo A ganó 2-1 a Panamá.

Es por ese motivo que, la Blanquirroja dirigida por el brasileño Thiago Kosloski quiere hacer historia con la finalidad de lograr acceder a la gran final de los Juegos Odesur 2026 para ostentar una medalla y figurar en el podio.

Sin embargo, al frente tendrá a la siempre poderosa Albiceleste que también cayó por 2-1 ante la selección de Paraguay, luego venció a Uruguay por la mínima y en la tercera fecha logró un empate 1-1 frente al conjunto de Venezuela.

Ahora, el encuentro entre ambas escuadras se encuentra programado para llevarse a cabo a las 12:00 p.m. (hora peruana) de este miércoles, 23 de septiembre, en el estadio Marcelo Bielsa, ubicado en Rosario, Argentina. El escenario deportivo cuenta con una capacidad aproximada para 45.000 espectadores.

Cabe señalar que quien resulte ganador del partido que se disputará esta tarde, clasificará automáticamente a la gran final y se medirá ante la escuadra que gane entre

Perú vs. Argentina: ¿dónde se podrá ver el partido?

Perú y Argentina están a un triunfo de asegurarse una medalla en fútbol en los Juegos Suramericanos 2026 y alcanzar la gran final para ir por la dorada por lo que el cotejo entre ambos genera gran expectativa.

Es por ello que es necesario indicar que todos los hinchas de las dos selecciones podrá disfrutar de la contienda a través de la señal de Movistar Deportes. De igual manera, podrá seguirse totalmente gratis a través del canal oficial de ODESUR en YouTube.

Perú vs. Argentina: posibles alineaciones

Perú: Fabrisio Mesías; Duham Ballumbrosio, Samuel Pereda, Jonathan García, Joaquín Verde; Jair Moretti, Lionel Herrera, Gerson Castillo, Piero Cari; Nicolás Rengifo y José María Mellán.

Argentina: Demian Talavera; Matías Satas, Nicolás Marcipar; Leandro Olima, Santiago Espíndola, Pedro Pascual, Facundo Carrizo; Felipe Esquivel, Uriel Ojeda, Facundo Jainikoski, Franco Domínguez.

Desde el mediodía de este miércoles, 23 de septiembre, la selección peruana sub-19 se enfrentará a su similar de Argentina por las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.