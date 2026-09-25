Antoine Griezmann sorprende al revelar que tenía a Jefferson Farfán en su equipo de PlayStation y que le gustaría conocer Perú

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El reconocido jugador Antoine Griezmann sorprendió recientemente con una breve entrevista concedida a una periodista peruana. En este diálogo reveló que cuando jugaba fútbol en videojuegos tenía en su equipo a Jefferson Farfán, su anhelo por conocer nuestro país y otros temas.

Antonio Griezmann revela que tenía a Jefferson Farfán en la PlayStation

Tras varios años de defender los colores del Atlético de Madrid y la selección de Francia, el apodado como 'Principito' decidió continuar su carrera lejos de Europa y emigró al fútbol estadounidense para sumarse a las filas del club Orlando City de la Major League Soccer (MLS).

Fue la mujer de prensa Vanessa Almenara, de Movistar Deportes, quien dialogó con el jugador francés a quien le obsequió una camiseta alterna de la Blanquirroja. Tras recibir la indumentaria la calificó de "muy bonita" y agradeció a Almenara por el gesto de regalársela. Al respecto, sostuvo que espera la de Wilder Cartagena, seleccionado peruano con quien comparte equipo.

En seguida, Griezmann fue consultado si es que conoce a algún futbolista peruano. La respuesta del atacante galo no dudo en conocerse y sorprendió demasiado en sus fanáticos al confesar el nombre de uno de los mejores jugadores de la historia del balompié . " Farfán ¿no? lo tenía en mi equipo en el PlayStation", sostuvo con una sonrisa.

Posteriormente, calificó a su compañero Cartagena como una "gran persona". De otro lado, fue consultado si es que le agradaría probar el ceviche, plato bandera del Perú, y respondió que sí a su vez expresó que le gustaría conocer nuestro país.

"Yo creo que probé varias veces, pero me gustaría ir a Perú y probar el real. (¿A dónde te gustaría ir a Perú?) La verdad que no sé mucho de ciudades, pero me iría a lo bien profundo para conocer la cultura", afirmó.

El buen momento de Antoine Griezmann en Orlando City

En otro momento sostuvo que se siente muy bien jugando en el Orlando City calificándolo como una "nueva experiencia" y que intenta dar lo mejor posible de sí dentro y fuera del campo de juego.

Cabe señalar que desde su llegada al conjunto estadounidense, el 'Principito' registra 14 partidos disputados y 9 goles anotados en la temporada 2026 de la Major League Soccer.

En conclusión, el jugador francés Antoine Griezmann sorprendió en una breve entrevista al revelar que conoció a Jefferson Farfán porque lo tenía en su equipo de un videojuego de PlayStation. Además, expresó su anhelo de conocer el Perú en algún momento y probar el ceviche.