'Drogba' Carrillo revela pago de Alianza Lima en 2008 para salvarlo del descenso

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El exfutbolista Juan 'Drogba' Carrillo volvió a referirse a un episodio ocurrido en la temporada 2008, cuando Sport Áncash enfrentó a Atlético Minero en la última fecha del campeonato. Según su relato, el cuadro huaracino recibió 20 mil dólares vinculados al resultado del encuentro, que terminó favoreciendo a Alianza Lima en su lucha por mantenerse en Primera División.

Carrillo recordó que Sport Áncash ya tenía asegurada su permanencia, mientras que Alianza Lima necesitaba que el conjunto ancashino consiguiera un resultado favorable ante Atlético Minero para evitar complicaciones con el descenso. El exdelantero fue protagonista al marcar el tanto decisivo de aquel partido.

Carrillo recuerda aquel episodio

El exjugador contó que, después del encuentro, 20 mil dólares llegaron a Carhuaz y fueron distribuidos entre los integrantes del plantel. De acuerdo con su versión, a cada futbolista le correspondieron aproximadamente entre 700 y 800 dólares.

Carrillo señaló que el dinero fue entregado por personas vinculadas al equipo y que el monto se repartió entre los jugadores. El exfutbolista también recordó que esperaba recibir una cantidad adicional por haber marcado el gol que terminó siendo determinante para el resultado.

El gol que salvó a los Blanquiazules

El partido entre Sport Áncash y Atlético Minero terminó con un resultado que permitió a Alianza Lima evitar el descenso. Carrillo recordó que anotó en los minutos finales, después de una jugada originada en un tiro de esquina.

Según su relato, en aquel momento su principal preocupación era cumplir con su equipo y conseguir el resultado. Años después, el exdelantero volvió a contar los detalles de aquel episodio y del dinero que, según afirmó, fue distribuido entre sus compañeros.

El recuerdo también había sido contado por Carrillo en una entrevista publicada anteriormente, donde ya había mencionado la existencia de un incentivo económico de 20 mil dólares relacionado con aquel encuentro. En esa oportunidad, explicó que recibió entre 700 y 800 dólares.

'Drogba' habló de incentivos

Carrillo también sostuvo que los incentivos económicos han estado presentes en el fútbol y afirmó que durante su carrera recibió propuestas de este tipo. Sin embargo, aseguró que decidió no aceptarlas en otras ocasiones.

El exfutbolista, conocido como 'Drogba de los Andes', actualmente continúa relacionado con el fútbol y ha ejercido como árbitro en partidos aficionados. Su reciente declaración volvió a poner sobre la mesa el episodio de 2008, cuando el resultado entre Sport Áncash y Atlético Minero tuvo consecuencias directas para Alianza Lima.

Carrillo sostiene que aquella victoria estuvo acompañada de un pago de 20 mil dólares para el plantel ancashino. La revelación corresponde a su propio testimonio sobre un episodio ocurrido hace casi dos décadas.