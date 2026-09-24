Tensión entre Cristiano Ronaldo y una periodista que dudó de su capacidad para aguantar los 90 minutos en el campo

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo protagonizó un tenso intercambio con una periodista durante una conferencia de prensa en Lisboa. A sus 41 años de edad, el jugador fue cuestionado sobre su actual condición física y mental para disputar los 90 minutos en la selección de Portugal.

El hecho ocurrió durante la antesala del debut luso frente a Gales por la UEFA Nations League. El atacante, ahora dirigido por el nuevo director técnico Jorge Jesus, defendió su rendimiento en el Al-Nassr, aunque aclaró su situación en la cancha

Ronaldo menciona que medios piden su retiro

Tras el Mundial 2026, Cristiano evaluó abandonar su selección nacional. No obstante, en conversaciones con el entrenador Jorge Jesus aseguró su permanencia. Esto ocurre mientras medios como A Bola reflejan encuestas que piden un recambio generacional para el debut contra Gales en Lisboa.

El futbolista respondió a los cuestionamientos sobre su edad señalando que existe un grupo de periodistas que desea su retiro.

"Sé que algunos canales de televisión quieren criticarme y que se mueren por verme fuera de la selección (...) Han intentado matarme, pero solo con una escopeta; e incluso así, siempre consigo esquivar la bala", mencionó ante los medios.

Otro factor que motiva al jugador en la Liga Profesional Saudí es alcanzar los 1.000 goles oficiales en su carrera. Actualmente registra 979 goles.

"Sería la culminación de una historia hermosa, y me encantaría lograr esa marca vistiendo los colores de Portugal", afirmó el delantero, quien buscará sumar minutos ante Gales, Noruega y Dinamarca.

Kylian Mbappé no piensa seguir los pasos de Cristiano

Mientras el goleador histórico prolonga su carrera internacional, el delantero Kylian Mbappé reflexionó sobre este aspecto en diálogo con el diario BILD, donde descartó rotundamente continuar en activo hasta los 41 años.

Al ser consultado sobre si seguiría los pasos del veterano portugués, el 10 del Real Madrid fue muy claro sobre su futuro y el duro entorno competitivo.

"Seamos sinceros, teniendo en cuenta el país para el que juego, Francia nunca me dejaría jugar hasta los 41 años", respondió entre risas.

Sin embargo, el referente francés elogió la capacidad del portugués para mantenerse aún en buen nivel en la élite del fútbol. Mencionó que si un jugador (Ronaldo) está bien física y mentalmente, puede jugar a alto nivel durante mucho tiempo. Pero aclaró que en su caso no piensa que eso sea posible.