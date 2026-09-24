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Gianluca Lapadula expresó su sentir tras su regreso a la selección peruana para amistosos: "Muy orgulloso"

Gianluca Lapadula expresó la alegría de volver a vestir la camiseta de la selección peruana luego de casi un año y medio. Afirmó sentirse "muy orgulloso" de ser considerado para los próximos amistosos.

Gianluca Lapadula expresó sentirse orgulloso de estar en la selección peruana
Gianluca Lapadula expresó sentirse orgulloso de estar en la selección peruana (Composición Exitosa)

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 24/09/2026

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El actual delantero de Universitario, Gianluca Lapadula, es uno de los convocados por el técnico Mano Menezes para los próximos amistosos de la selección peruana ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Volverá a defender los colores de la Blanquirroja luego de casi un año y medio y expresó su sentir por ello.

La alegría y orgullo de Lapadula por estar en la selección peruana

El combinado patrio viene entrenando y afinando detalles en Estados Unidos para lo que serán sus próximos encuentros como parte de la doble fecha FIFA. El primer desafío será el sábado, 26 de septiembre, ante el equipo norteramericano y el 'Bambino' se perfila como una de las opciones en ofensiva que iría desde el inicio del cotejo.

El futbolista rompió su silencio en una breve conversación para el canal de YouTube 'Bicolor+' y reveló cómo se siente luego de ser tomado en cuenta para defender nuevamente la camiseta nacional desde el 2024 y opinó acerca de los encuentros internacionales que sostendrá la Blanquirroja.

"Me siento muy orgulloso de estar aquí. Serán cuatro partidos importantes para ver cómo estamos, si lo estamos haciendo bien con todo lo que nos pide el profe (Mano Menezes) y con mucha actitud", sostuvo.

Afirmó que decidir jugar en un equipo peruano como la 'U' fue un factor clave para que pueda tener ritmo de competencia y lo observe el director técnico del equipo nacional. "No hay duda, estoy muy contento", resaltó.

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Por otro lado, el ariete ítalo-peruano habló sobre la expectativa que tiene de la hinchada peruana y reveló que espera su aliento con miras a estos encuentros en el exterior. "Que sigan alentándonos como siempre. Siempre hay que decirle gracias a todo el Perú", afirmó.

El primer desafío de esta doble fecha FIFA: Estados Unidos

La Bicolor continúa con sus entrenamientos en suelo norteamericano con miras al amistoso ante Estados Unidos. Al inicio de la semana se conoció que André Carrillo no podrá ser tomado en cuenta para el compromiso debido a que presenta una lesión.

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 El Perú vs. Estados Unidos se disputará este sábado 26 de septiembre en el Inter&Co Stadium, ubicado en Orlando, Florida, desde las 3:30 p.m. por lo que los hinchas deben separar este horario para alentar al equipo nacional.

Después de casi un año y medio de no ser convocado por la selección peruana, el actual delantero de Universitario, Gianluca Lapadula, expresó sentirse orgulloso por volver a defender los colores de la Blanquirroja en los próximos amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

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